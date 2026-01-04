סיבוב מושלם למכבי ת"א בנערים ג' עם 51 נקודות

המחזור ה-17 והאחרון במסגרת הסיבוב הראשון בליגת נערים ג' - על, הליגה הבכירה לשנתוני 2011, יצא לו לדרך כבר בשישי, כאשר הפועל פתח תקווה ניצחה 0:2 את הפועל קריית שמונה. המוליכה, מכבי תל אביב, לא התקשתה מול מכבי נתניה ורשמה 1:4 כנגדה, בזמן שהיא רושמת היסטוריה עם 51 נקודות. ניצחונות גם למכבי פתח תקווה, מכבי חיפה והפועל תל אביב.

בתוך כך, הפועל באר שבע, הממוקמת בתחתית, הצליחה לגבור 1:2 על הפועל ראשון לציון ולהשוות הנקודות עמה (15). הפועל ירושלים הסתפקה ב-0:1 על מ.כ נווה יוסף. מ.ס אשדוד ניצחה באותה התוצאה (0:1) את הפועל חדרה, משער של נער שהגיע אליה ממחלקת הנוער הצנועה בעיר הנמל, הפועל אשדוד. המשחק של בני יהודה נגד בני סכנין יתקיים ב-06/01 בספורטק דרום ת"א, בשעה 20:00.

מכבי תל אביב – מכבי נתניה 1:4

שתי הקבוצות להן הסקוררים הטובים בליגה נפגשו. דניאל פרץ הבקיע שער 22 בליגה ובכך השווה את כמות השערים שיש לדביר בן שלוש, הרי שהאחרון לא הבקיע הפעם ובמכבי תל אביב ידעו טוב מאוד כיצד לעצור אותו. השניים מוליכים את טבלת מלכות השערים, לפחות במסגרת הסיבוב הראשון.

דניאל פרץ בטירוף (ראובן שוורץ)

קבוצת נערים ג' של מכבי תל אביב שוברת את השיא שלה מעונת המשחקים 2022/23, אז ב-16 משחקים השיגה 48 נקודות, והעונה, ב-17 משחקים, סוגרת סיבוב מושלם עם 51 נקודות, רק ניצחונות. עמית מירלי, עילאי היילה, דניאל פרץ ויהונתן להב הבקיעו למקומיים, איתי מטיאס העלה את היהלומים ליתרון של 0:1, שלא הועיל די.

מכבי פתח תקווה – בית"ר ירושלים 0:7

ללא רחמים. החבר'ה של ירין תלמיד לא התקשו במיוחד מול בית"ר ירושלים של משה מור. אדר נוני, הקפטן, יחד עם אליאב אוליאל התכבדו בצמד כ"א, ראם שמואל, אביב גולן ואלעד גבייהו השלימו החגיגה. הבית"רים ספגו כמות שערים כמעט כמו שליש מכמות השערים שספגו עד למשחק הזה. מכבי פתח תקווה יוצאת למשחקי הפלייאוף כקבוצה שספגה הכי מעט בליגה (שמונה שערים).

מכבי פתח תקווה נערים ג' (באדיבות המועדון)

הפועל תל אביב – הפועל כפר סבא 0:3

אחרי פתיחת עונה פחות טובה מצד האדומים ממתחם וולפסון, החבר'ה של איתי עוזרי נכנסו לעניינים בדיוק בזמן, למרות המעידה הקלה בוסרמיל מול הפועל באר שבע מהתחתית. האדומים נכנסים לפלייאוף העליון, כשהם משווים את מספר הנקודות ליריבה אותה ניצחו (25). רני מגל התכבד בצמד שערים, ארבל ארד הוסיף מהנקודה הלבנה.

הפועל תל אביב נערים ג' (באדיבות המועדון)

מכבי חיפה – הפועל רעננה 1:4

הירוקים מהכרמל לא התקשו מול זו שתמשיך ולנסות להשיג נקודות בפלייאוף התחתון. חיפה כבר הוליכה 0:3 משערים של יונתן אשרף, אופיר הראל וכרם סרחאן, איתי פוקס צימק ל-3:1 מהנקודה הלבנה והלל אהרונסון קבע 1:4 בתוך תוספת הזמן. מכבי חיפה היא הקבוצה השנייה בטיבה מבחינת כמות שערי זכות (59), אחרי המוליכה מכבי תל אביב.

מכבי חיפה נערים ג' (באדיבות המועדון)

הפועל פתח תקווה – הפועל קריית שמונה 0:2

הניצחון השישי העונה של הכחולים ממרכז הארץ העניק להם נקודה 24 במספר העונה, מה שאומר שישחקו בפלייאוף העליון. קריית שמונה ספגה את הפסדה ה-11 העונה ותשחק בפלייאוף התחתון. יהב שמש, שגדל בסקציה נס ציונה ויאמן רייאן, שגדל בשמשון כפר קאסם, הבקיעו למקומיים והביאו ניצחון למשה אשכנזי, המאמן על הקווים.

הפועל פתח תקווה נערים ג' (באדיבות המועדון)

הפועל ירושלים – מ.כ. נווה יוסף 0:1

על אף הניצחון, הפועל ירושלים תשחק בפלייאוף התחתום , בין היתר, מול אותה יריבה אותה ניצחה, משער בודד של נועם בלימן, בשערו השלישי העונה. מדובר בניצחון ליגה שביעי העונה, בעוד נווה יוסף סופגת הפסד תשיעי לעת עתה. לזכותה של ירושלים ייאמר כי ספגה רק 10 שערים במשחקי הבית שלה, מסך 33 שספגה עד כה. נווה יוסף ממשיכה להתקשות במשחקי החוץ שלה.

הפועל ראשון לציון – הפועל באר שבע 2:1

איזו דרמה! הבאר שבעים יחד עם רמי ג'ורנו עולים במעט בטבלה, כשחולפים הם על פני היריבה, אותה ניצחו, על פני הפועל חדרה וגם גם על פני זו שניצחה אותה באמצע השבוע, הפועל קריית שמונה. ועדיין, באר שבע רק ארבע נקודות מהמקום האחרון. בר אמוייל קבע 0:1 למקומיים, יהלי ביטון ואביב חסון הפכו התוצאה וחזרו הביתה עם חיוך ואמונה שהכל אפשרי העונה.

מ.ס אשדוד – הפועל חדרה 0:1

אם היו לה רק עוד שתי נקודות, הרי שאשדוד הייתה נכנס לפלייאוף העליון, על חשבונה של הפועל פתח תקווה, אך לא כך המצב. הקבוצה השלישית שהבקיעה הכי מעט שערים בליגה, הצליחה לגבור על המדורגת במקום ה-16 בתחתית הבוערת, זאת משער של אופרי מצסה, הראשון שלו העונה. אל המועדון הגיע ממחלקת הנוער הצנועה של הפועל אשדוד ומתאקלם יפה מאוד.

מ.ס. אשדוד נערים ג' (באדיבות המועדון)

בני יהודה ת"א – בני סכנין (06/01, ספורטק דרום 2 סינתטי תל אביב, 20:00)