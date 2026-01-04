יום ראשון, 04.01.2026 שעה 12:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

אראל: אין משמעות גדולה מדי למומנטום בדרבי

מאמן הפועל חיפה דיבר לפני הדרבי והתייחס למצב השוערים: "ההחלטה להושיב את אנטמן בספסל לא הייתה קלה". סבג: "מי שצריך לדעת יודע מה אני שווה"

|
גל אראל (חגי מיכאלי)
גל אראל (חגי מיכאלי)

עם תבוסה כואבת בגביע המדינה למכבי תל אביב והפסד במחזור הליגה האחרון לבני סכנין, הפועל חיפה תפגוש מחר (שני, 20:30) את מכבי חיפה לדרבי עירוני כחלק מהמחזור ה-17 בליגת העל. מאמן האדומים מהכרמל, גל אראל, דיבר במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

אראל פתח את דבריו: ”התכוננו למשחק כמו שאנחנו מתכוננים לכל משחק. גם אצלנו יש שחקנים איכותיים ונעשה את המקסימום לקחת שלוש נקודות”.הפסדנו את המשחק ליגה לסכנין בבית וזה טיבה העיב על התקופה הטובה. אני לא חושב שיש איזושהי משמעות גדולה מדי למומנטום של קבוצה במשחק דרבי, הכל פתוח. כמובן שאנחנו יודעים מה התקציב והאיכויות של מכבי חיפה, אבל נוכחנו לדעת שכשאנחנו מגיעים מוכנים ומאמינים בעצמנו אז הכל פתוח”.

על הפיטורים של ברק בכר לאחר הדרבי בעונה שעברה: ”אני בטוח שזה היה רגע פחות נעים בשביל ברק, מאמן שעשה דברים גדולים בכדורגל ישראלי מוצא את עצמו מפוטר מקבוצה שהבוא הביא לה שחלוש אליפויות, אבל אני מעדיף להתעסק בעצמנו. יש לנו את המטרות שלנו ואנחנו נבוא מוכנים”.

”הלחץ זה חלק מהמקצוע. כשחקן לחץ הניע אותי. יש לנו הרבה שחקנים עם ניסיון, יש הרבה צעירים שלחץ יכול להביא אותם למקומות לא טובים אבל לנו יש הרבה שחקנים עם ניסיון. לשחקנים יש אחריות, כמובן שאני לוקח לפרקים את כל ההחלטות הקשות, כמו בדרבי האחרון, אבל בסוף אנשים צריכים לזכור שעזבו 12 שחקני שנתנו פה את הטון בשנתיים האחרונות, וזה היה אתגר לבנות פה הכל מאפס. אם נסתכל וננתח את מה שקרה עד כה העונה היו משחקים פחות טובים, אבל אני רוצה שנציג כדורגל יותר טוב ונתעל את הלחץ למקומות חיוביים יותר.

“דיי ברור לכולם שמכבי חיפה תגיע עם העצמה של הקהל שלה. בדקות הראשונות המשמעות הטקטית כמעט ולא קיימת. רגע המפח הוא לעבור את ה5-10 דקות הראשונות בצורה טובה ואחר כך כבר התכוננו ולמדנו ואני המקווה שניישם את זה גם. כמו שג’בון היה בתקופה פחות טובה ועדיין עשינו ניצחונות, בשביל זה זה ספורט קבוצתי”.

המאמן דיבר גם על מצב השוערים בקבוצה: “כשיש שחקן שנותן פחות ממה שאנחנו מכירים אז שחקנים אחרים יצטרכו לקחת על עצמם. בנג’י התנהל כמו מקצוען ונתן לנו כל הזמן חומר למחשבה, ההחלטה להוציא את ניב הייתה לא קלה. שאני חתמתי אמרתי ליואב שהוא השוער הראשון שלי, ואני חייב להחמיא לניב שהוא מתנהג כמו מקצוען. בסוף אני אוהב שיש תחרות ואני חושב שהיא מביאה דברים טובים.

“היינו טובים את סכנין אם מסתכלים על הסטטיסטיקה, ממש לא הכל מתרסק המצב דיי בסדר, כמובן שאנחנו תמיד שואפים ליותר. נתונים סטטיסטים זה נחמד ויפה אבל בסוף אנחנו תמיד רוצים לצאת עם נקודות”.

“השנה אני צריך לקחת יותר על עצמי”

גם נאור סבג דיבר לפני במסע"ת לפני הדרבי: “כל השחקנים מגיעים מוכנים למשחק הזה ומבינים את החשיבות שלו. היה גם דרבי העונה שהיינו יותר טובים. אני שמח על כל דקה שאני מקבל על המגרש, אני מרגיש מזל שהוא מאמין בי וזה חשוב לי. השנה אני צריך לקחת יותר על עצמי ואני משתדל לעשות את זה כמה שאני יכול.

“כמו כל משחק אני מגיע בסוף מוכן ורוצה לתת את כל מה שאני יכול. אני יודע מה שאני שווה, וגם מי שמאמן אותי, וזה הכי חשוב לי. אין לי יח”צ, מי שצריך לדעת יודע מה אני שווה. תמיד עדיף אצטדיון מלא, כל שחקן שתשאל אותו יגיד לך את זה, זה מוסיף לאדרנלין וזה תמיד כיף”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */