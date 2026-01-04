יום ראשון, 04.01.2026 שעה 12:06
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
318-2813מכבי אחי נצרת1
2611-2213מכבי נווה שאנן2
2517-2713מ.ס. טירה3
2313-1813הפועל כרמיאל4
2213-2013מכבי אתא ביאליק5
1817-2013הפועל ב.א.גרבייה6
1821-1713עירוני נשר7
1718-1313בני מוסמוס8
1517-1413הפועל בית שאן9
1519-1213צעירי אום אל פאחם10
1414-1313הפועל מגדל-העמק11
1426-1513צעירי טמרה12
1319-1713הפועל עראבה13
1322-1713הפועל א.א. פאחם14
1322-1613הפועל טירת הכרמל15
622-613מכבי נוג'ידאת16
 ליגה א דרום 
3310-3313מכבי קרית גת1
2315-2213מ.כ. צעירי טירה2
2215-2213מ.כ. ירושלים3
2215-1613מ.ס. דימונה4
2117-2713מכבי עירוני אשדוד5
2018-1713מכבי קרית מלאכי6
2023-2113בית"ר יבנה7
1916-1813מ.כ. כפ"ס8
1818-2313מ.כ. חולון ירמיהו 9
1818-1713שמשון תל אביב10
1618-1813מכבי יבנה11
1622-1613הפועל הרצליה12
1412-1113הפועל אזור13
1221-1913בית"ר נורדיה ירושלים14
1030-1013הפועל ניר רמה"ש15
928-1013הפועל מרמורק16

פער שלא נראה שנים. קריית גת דוהרת ללאומית

13 מחזורי ליגה מאחורינו, כשביום שישי יינעל הסיבוב והמוליכה ביתרון 11 נקודות על סגניתה, הפער הגבוה מאז 2017/18. וגם: הסטטיסטיקה מתחילת העונה

|
רומן זולו (יונתן גינזבורג)
רומן זולו (יונתן גינזבורג)

בסוף השבוע מכבי קריית גת אירחה בביתה ב'כרמי גת' את הפועל הרצליה, והשיגה את ניצחון הליגה העשירי שלה העונה, זאת לאחר 1:3 מרשים במסגרת המחזור ה-13 בליגה א' דרום. הפער ממ.כ ירושלים וממ.ס דימונה, שחולקות המקום השני, עומד על 11 נקודות, לא פחות, הפער הגבוה ביותר בין המקום הראשון לשני מזה שמונה שנים, מאז עונת המשחקים 2017/18.

בעשור האחרון, בממוצע, לאחר 13 מחזורי ליגה, הפער בין המקום הראשון לשני בטבלת ליגה א' דרום עמד על 2.375 נקודות (לא כולל עונת 2020/21, עונת הבתים הזכורה לשמצה). בעונת 2017/18 סקציה נס ציונה, לאחר 13 מחזורי ליגה, הובילה את הטבלה עם 37 נקודות, בעוד למכבי יבנה, מהמקום השני, היו 29 נקודות, פער של שמונה נקודות בפועל. נס ציונה הייתה אז ללא הפסדים.

עוד ארוכה הדרך, אין כל ספק, אך נדמה כי מכבי קריית גת, יחד עם רומן זולו על הקווים, בדרך הנכונה. 10 ניצחונות לצד שלוש תוצאות תיקו מאחורי הקבוצה, ללא הפסדים לעת עתה, במאזן שערים חיובי העומד על 10:33 (הכי הרבה שערי ליגה, לצד הכי מעט ספיגות). בשלישי, תצא הקבוצה לאשדוד, שם תפגוש את עירוני ובשישי מחכה לה משחק ביתי מול בית"ר נורדיה ירושלים.

שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי קריית גת חוגגים (יונתן גינזבורג)

יחד עם זאת, אמנם זו לא נבואה, אבל הסטטיסטיקה מדברת בעד עצמה: ב-11 העונות האחרונות (ברציפות), מי שעלתה לליגה הלאומית, הייתה זו מבין אלו שהשיגו, לכל הפחות, ארבע נקודות, בשני המחזורים הראשונים בליגה א' דרום. בעונה החולפת, לצורך העניין, עירוני מודיעין השיגה בשני המחזורים הראשונים שש נקודות ובשורה התחתונה משחקת כיום בליגה הלאומית.

שחקני קריית גת, נראה שדבר לא יעצור אותם העונה (יונתן גינזבורג)שחקני קריית גת, נראה שדבר לא יעצור אותם העונה (יונתן גינזבורג)

העונה (2025/26), לאחר שני מחזורי ליגה, בליגה א' דרום, השיגו, לכל הפחות, ארבע נקודות הן: מכבי קריית מלאכי, מ.כ ירושלים, מכבי קריית גת, מ.כ כפר סבא, הפועל הרצליה, בית"ר נורדיה ירושלים והפועל אזור. כלומר, לא פחות משבע קבוצות שהשיגו את כמות הנקודות, שסטטיסטית, ב-11 השנים האחרונות, מביאה עלייה לליגה הלאומית. אולי גם הפעם?

ראם גולן הצעיר. ממשיך לקבל קרדיט בין הקורות. עונה מופלאה מצידו (יונתן גינזבורג)ראם גולן הצעיר. ממשיך לקבל קרדיט בין הקורות. עונה מופלאה מצידו (יונתן גינזבורג)

ב-11 השנים האחרונות, מאז עונת 2013/14, כל הקבוצות שעלו מהמקום הראשון בליגה א' דרום עשו זאת כשהשיגו, לכל הפחות, ארבע נקודות בצמד המחזורים הראשונים. עירוני מודיעין (2024/25), מכבי יפו (2021/22), אדומים אשדוד (2020/21), הפועל כפר שלם (2019/20), סקציה נס ציונה (2017/18), הפועל מרמורק (2016/17) ומכבי קריית גת (2013/14) השיגו שש נקודות כ"א.

צחי יצחק, פיליפ חאיכ ואליאור משלי (יונתן גינזבורג)צחי יצחק, פיליפ חאיכ ואליאור משלי (יונתן גינזבורג)

הפועל כפר שלם (2023/24), מכבי הרצליה (2022/23), מ.ס כפר קאסם (2018/19), מכבי שעריים (2015/16) והפועל אשקלון (2014/15) השיגו ארבע נקודות כ"א בצמד המשחקים הראשונים בליגה א' דרום. אם כך, סטטיסטית בלבד, לאלו ששמותיהן צוינו ובעיקר למכבי קריית גת, יש את הסיכוי הגבוה ביותר להניף את צלחת האליפות לעונה הנוכחית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */