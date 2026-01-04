יום ראשון, 04.01.2026 שעה 15:41
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

מכבי תל אביב פותחת חזית מול בית הדין העליון

האלופה לא מוכנה לקבל את אי פסילת מזור. לטענתה, כהונתו פקעה וכל החלטה מאז "כמוה כאפס". הבקשה לדיון נוסף הוגשה לאחר שביה"ד דחה מינוי בורר חליף

|
שחקני מכבי תל אביב מודים לקהל (אורן בן חקון)
שחקני מכבי תל אביב מודים לקהל (אורן בן חקון)

מועדון הכדורגל מכבי תל אביב הגיש בקשה לקיום דיון נוסף לנשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל בישראל נגד מועדון הכדורגל בית”ר תל אביב. הבקשה מכוונת נגד פסק דינו של בית הדין העליון מיום 30.11.2025.

במוקד המחלוקת עומדת סוגיית המשך ניהול הליך בוררות  לאחר סיום כהונתו של הבורר במוסד לבוררות של ההתאחדות. מכבי טוענת כי עו”ד ליאור מזור, שמונה כבורר בהליך ביוני 2024 בהיעדר הסכמת הצדדים, סיים את כהונתו במוסד לבוררות ביום 7.7.2025 ומרגע זה פקעה סמכותו להמשיך לדון בתיק. לטענת המועדון, תקנון המוסד לבוררות אינו כולל הוראה שמאפשרת לבורר שחדל להיות חבר במוסד להמשיך בתפקידו, ולכן כל פעולה שיפוטית לאחר פקיעת הכהונה נעדרת תוקף.

כזכור, כפי שפרסמנו כבר בחודש אפריל 2025, מכבי ת"א ביקשה לפסול את מזור בטענה שהוא אוהד מכבי חיפה. מכבי ת"א צירפה אז פוסטים של עו"ד מזור מצלם ביציע במשחקי מכבי חיפה כאשר כתב בין השאר: "חג אליפות שמח", ובנוסף נטען כי השתמש בכינוי "גרמנים"  כלפי אוהדי מכבי ת"א. "שימוש בביטוי 'גרמנים' כלפי אוהדי קבוצה הוא בבחינת חציית גבול אדום, קל וחומר כאשר הדברים נכתבים בידי אדם המכהן כבורר", טענה מכבי ת"א.

עו"ד ליאור מזור (עמרי שטיין, צילום מסך)עו"ד ליאור מזור (עמרי שטיין, צילום מסך)

הבקשה כעת הוגשה לאחר שבקיץ 2025 פנתה מכבי בבקשה למינוי בורר חליף, בטענה שהמשך ההליך בפני מזור הוא “ללא סמכות”. יו”ר המוסד לבוררות אף מסר עמדה שלפיה, מאחר ששמיעת הראיות טרם החלה, יש למנות בורר חליף. עם זאת, בפסק הדין מ-30.11.2025 נדחתה הבקשה ברוב דעות של נשיא בית הדין העליון, ד”ר עדי זרנקין, והדיין אסף הדסי, שקבעו כי אין מניעה משפטית שבורר ימשיך לדון בתיק גם אם חדל לכהן במוסד. מנגד, דעת המיעוט של פרופ’ מיגל דויטש קבעה כי הסמכות פוקעת עם תום הכהונה וכי יש להחליף בורר.

מכבי טוענת כעת כי פסק הדין יצר “מקור סמכות חדש יש מאין”, תוך התעלמות מעקרון חוקיות המנהל ומהטענה כי ההתאחדות היא גוף דו-מהותי הכפוף לעקרונות המשפט הציבורי. עוד נטען כי גם אם היו מבקשים להקיש מהסדרים הקיימים בחוק בתי המשפט לגבי שופטים הפורשים, הרי שבמועד סיום כהונת מזור לא החל שלב שמיעת הראיות בבוררות, ולכן ממילא אין בסיס להמשך טיפולו בתיק.

מיגל דויטש (חגי מיכאלי)מיגל דויטש (חגי מיכאלי)

הרקע להליך עצמו כולל תביעה כספית שהגישה בית”ר במאי 2024 על סך 9,577,000 שקלים, סביב טענות להסכמי השאלה של שחקנים ותשלומים נטענים ממכבי לבית”ר. מכבי דחתה את הטענות, טענה להתיישנות ולמעשה בית דין, והגישה גם תביעה שכנגד בסך 565,693 שקלים, בין היתר בגין רכיבים הקשורים למכירת השוער דניאל פרץ לבאיירן מינכן ולחובות נטענים מתקופות קודמות.

כעת מבקשת מכבי שנשיאות בית הדין העליון תעשה שימוש בסמכותה לפי סעיף 6(ה) לתקנון בית הדין העליון, ותורה על קיום דיון נוסף, בטענה שמדובר בסוגיה משפטית חדשה ועקרונית שמחייבת הלכה ברורה בשאלה האם בורר יכול להמשיך ולדון לאחר שפקעה כהונתו במוסד לבוררות.

