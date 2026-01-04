יום ראשון, 04.01.2026 שעה 11:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

בהפועל דרוכים: צריך להשאיר את הנקודות אצלנו

האדומים שמים מאחור את ההפסד לירושלמים ומגיעים במוכנות שיא למשחק מול אשדוד: "אין לנו יותר מדי מה להתעסק בבית"ר". ארצ'ל יחליף את פיבן הפצוע

|
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אחרי ההפסד לבית"ר ירושלים, הפועל תל אביב חוזרת הביתה לבלומפילד המקום שבו היא מרגישה הכי בנוח ומחזיקה במאזן מושלם. החבורה של אליניב ברדה תארח הערב (ראשון) את מ.ס אשדוד, יריבה שכבר פגשה לא מעט העונה. זה יהיה המפגש הרביעי בין השתיים, כשבשלושת המשחקים הקודמים ידם של האדומים הייתה על העליונה, בגביע הטוטו, בליגה וגם בגביע המדינה.

"מזל שאחרי בית"ר אנחנו חוזרים לשחק בבלומפילד", אמרו בחודורוב, "מבחינתנו המשחק נגד בית"ר שייך לעבר, אין לנו יותר מדי מה להתעסק בזה. כולנו מרוכזים באיך לנצח את אשדוד, מקווים שנצליח לעשות את מה שעשינו בשלושת המשחקים מולם העונה. לא פשוט לנצח את אותה קבוצה ארבע פעמים בעונה, אבל אנחנו טובים יותר וצריכים להשאיר את הנקודות אצלנו". 

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (רדאד גשחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

כמו בכל המשחקים האחרונים, גם הפעם הפועל תל אביב לא מגיעה בסגל מלא. שחר פיבן ייעדר בגלל פציעה והוא מצטרף לרשימה הארוכה של דורון ליידנר, מור בוסקילה, שאנדה סילבה וסתיו טוריאל שנמצא בשלבי חזרה, אך לא צפוי להיכלל בסגל. אנס מחמיד לא ישחק בעקבות ההרחקה בטדי. טל ארצ'ל אמור לפתוח שוב בעמדת המגן הימני, ועומרי אלטמן צפוי להישאר בהרכב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */