בהפועל דרוכים: צריך להשאיר את הנקודות אצלנו

אחרי ההפסד לבית"ר ירושלים, הפועל תל אביב חוזרת הביתה לבלומפילד המקום שבו היא מרגישה הכי בנוח ומחזיקה במאזן מושלם. החבורה של אליניב ברדה תארח הערב (ראשון) את מ.ס אשדוד, יריבה שכבר פגשה לא מעט העונה. זה יהיה המפגש הרביעי בין השתיים, כשבשלושת המשחקים הקודמים ידם של האדומים הייתה על העליונה, בגביע הטוטו, בליגה וגם בגביע המדינה.

"מזל שאחרי בית"ר אנחנו חוזרים לשחק בבלומפילד", אמרו בחודורוב, "מבחינתנו המשחק נגד בית"ר שייך לעבר, אין לנו יותר מדי מה להתעסק בזה. כולנו מרוכזים באיך לנצח את אשדוד, מקווים שנצליח לעשות את מה שעשינו בשלושת המשחקים מולם העונה. לא פשוט לנצח את אותה קבוצה ארבע פעמים בעונה, אבל אנחנו טובים יותר וצריכים להשאיר את הנקודות אצלנו".

שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

כמו בכל המשחקים האחרונים, גם הפעם הפועל תל אביב לא מגיעה בסגל מלא. שחר פיבן ייעדר בגלל פציעה והוא מצטרף לרשימה הארוכה של דורון ליידנר, מור בוסקילה, שאנדה סילבה וסתיו טוריאל שנמצא בשלבי חזרה, אך לא צפוי להיכלל בסגל. אנס מחמיד לא ישחק בעקבות ההרחקה בטדי. טל ארצ'ל אמור לפתוח שוב בעמדת המגן הימני, ועומרי אלטמן צפוי להישאר בהרכב.