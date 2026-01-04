נמני: עם פעולות נכונות מכבי יכולה לחזור לתמונה

מכבי תל אביב חזרה אל מסלול הניצחונות כשגברה אתמול (שבת) 1:3 על הפועל ירושלים באצטדיון טדי. אגדת העבר של הצהובים ופאנליסט פודקאסט מכבי תל אביב ב-ONE, אבי נמני, עלה לדבר על מצב הקבוצה בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

איך ראית את המשחק של מכבי אתמול והמצב של הקבוצה? אני אמרתי על מדמון שהמאמן שיבח אותו, איך הוא רוצה שיהיה טוב כשהוא לא שיחק יותר מדי והבקיע שלושה שערים עם סטט’ טובה אבל לא מקבל הזדמנות, הוא צריך ביטחון.

”זה נכון וזה תופס לא רק לגבי מדמון, אלא לגבי כל שחקן. הסוגיה זה שיש להם שני חלוצים כרגע יחד עם אבו פרחי ושניהם לא ממש חלוצי 9, הם יכולים לשחק בכנף ומתחת לחלוץ, אבו פרחי כנף בנבחרת הצעירה והוא משחק בשלל תפקידים. זועק לשמיים שצריך חלוץ, מכבי צריכה גם שחקן 10 כי החלק הקדמי מאוד מוגבל, האיכות לא ברמה הגבוהה ביותר, אלא אם כן יהיה שינוי קיצוני, מכבי צריכה להעמיק את האיכות בסגל”.

שמעתי את הפודקאסט, אמרתם אתה ואורן קדוש שמכבי יכולה להרים את העונה, רז אמיר חושב אחרת, למה האופטימיות שלך?

”אני לא יודע מה זה להיכנע בשלבים כאלה ולא חושב שצריך להרים ידיים, אני כן חושב שמכבי אם היא תעשה פעולות נכונות ותביא שחקנים נכונים, למרות הסיפור של בליץ’ שהוא חודשיים בחוץ, זו מכה גדולה, אני הייתי מביא שחקן במקום כי הוא יותר פצוע מאשר בריא”.

עידו שחר ואלעד מדמון חוגגים (אורן בן חקון)

החלון נפתח עוד 10 ימים בארץ, קבוצה שרוצה להתכונן ולהיות מוכנה צריכה שהשחקנים כבר יהיו פה, כמו בית”ר שהביאה את הקשר שכבר בקבוצה.

”אצל מכבי זה עובד יותר לאט”.

אתה תהיה כבר בפברואר מרץ וזה יברח להם.

”רואים שהם עובדים יותר לאט לאורך השנים, אבל גם עם הסגל הקיים, שהוא לא הכי אופטימלי והכי איכותי וחזק, עם הסגל הזה אני חושב שלאזטיץ’ צריך להוציא הרבה יותר”.

השאלה אם הוא מסוגל?

”יצטרך להוכיח את זה ואם לא יוכיח, אז מכבי לא תהסס ותחפש מחליף”.

ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

הפער של השמונה נק’ לא גדול לדעתך?

”זה פער שאפשר לסגור. ברגע שתשחק כדורגל טוב ואיכותי והדברים ידפקו, זה יעבוד, ברגע שזה מדשדש אז כולם פסימיים. עם פעולות נכונות מכבי יכולה לחזור לתמונה, יש עוד הרבה משחקים ופלייאוף וקבוצות יאבדו נקודות, בית”ר חזק בתמונה וגם מכבי חיפה תכנס לעניינים, תזכרו את זה”.

מאבק על האליפות?

”לא יודע אם אליפות, אבל פקטור מאוד משמעותי ותהיה שם למעלה, ההגעה של בכר היא מאוד משמעותית, חיפה אם היא תתחזק בינואר ותפגע, היא יכולה לעשות חלק שני של העונה מאוד מוצלח. אני לא הייתי מרים ידיים מבחינת מכבי ת”א”.