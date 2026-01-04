יום ראשון, 04.01.2026 שעה 20:46
יום ראשון, 04/01/2026, 20:30אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 17
בית"ר ירושלים
דקה 16
0 0
שופט: גל לוי
עירוני ק"ש
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-18 16עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 04/01/2026 20:30
הרכבים וציונים
 
 
ירדן שועה עם הכדור (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה עם הכדור (רדאד ג'בארה)

המסע של בית”ר ירושלים לעבר תואר האליפות ממשיך בשעה זו, כשהקבוצה מהבירה מתארחת אצל עירוני ק”ש באצטדיון מרים במסגרת המחזור ה-17 בליגת העל. ברק יצחקי רוצה לרשום ניצחון רביעי ברציפות בליגה, המארחת מנסה לפתוח פער חמש מהפועל ירושלים ומהקו האדום.

הצפוניים מגיעים להתמודדות כשהם נמצאים עמוק בתחתית, במקום ה-12 ובמרחק של שתי נקודות בלבד מהקו האדום. למרות הכדורגל החיובי שהציגה בתחילת העונה, החבורה של שי ברדה מתקשה לתרגם אותו לתוצאות כשהיא סופרת כבר שישה משחקים ללא ניצחון בליגה, כולל הפסד 3:1 לבני ריינה האחרונה במחזור הקודם.

מנגד, החניכים של ברק יצחקי נמצאים בתנופה אדירה ואין ספק שהשנה הם מכוונים לרוץ עד הסוף. הקבוצה מהבירה עברה בהצלחה את רצף המשחקים הקשה שלה, כולל שתי ניצחונות מרשימים, 1:2 על מכבי חיפה בסמי עופר, ו-0:1 מול הפועל ת”א במחזור הקודם. כעת, לירושלמים מצפה לו”ז נוח יותר, והם מקווים להחזיר את הפער מהפסגה לשתי נקודות.

בסיבוב הקודם שתי הקבוצות נפגשו באצטדיון טדי ומי שיצאה עם ידה על העליונה הייתה בית”ר ירושלים, שגברה 1:2 על האורחים מק”ש. עדי יונה ועומר אצילי הבקיעו את השערים עבור המארחת, כשכריסטיאן מרטינס רק צימק בדקה ה-55, והצפוניים לא הצליחו לנצל את ההרחקה של איילסון טבארש על מנת להשיג נקודות.

מחצית ראשונה
  • '8
  • החמצה
  • שועה עלה לכדור הקרן של אצילי והניח כדור נוח ללוקה גדראני, ששחרר בעיטה מהאוויר אך שלח את הכדור גבוה מעל למשקוף
  • '7
  • החמצה
  • עדי יונה הכניס כדור עומק אדיר לזיו בן שימול, שמזווית קשה סחט קרן מדניאל טננבאום
  • '5
  • החמצה
  • התקפה מצוינת של הירושלמים הסתיימה עם כדור נפלא של זיו בן שימול לירדן שועה, שמתוך הרחבה לא הצליח לייצר סיומת טובה ובעט החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה באצטדיון נתניה! גל לוי הוציא את ההתמודדות לדרך
