הרכבים וציונים



המחזור ה-17 בליגת העל ממשיך בשעה זו, כשהפועל ת”א מארחת את מ.ס אשדוד באצטדיון בלומפילד במפגש בין שתי קבוצות שרוצות לחזור לנצח. האדומים מנסים לשפר עמדות בקרב על הפלייאוף העליון, כשמהצד השני החבורה של חיים סילבס מקווה לברוח מקרבות התחתית.

אליניב ברדה ושחקניו מגיעים להתמודדות לאחר ההפסד הכואב 1:0 ליריבה המרה בית”ר ירושלים במחזור הקודם, כשמלבד איבוד הנקודות, הקבוצה לא הפגינה יכולת מרשימה והתקשתה לסכן את השער של מיגל סילבה הפצוע. הפועל ת”א מדורגת חמישית בטבלה, כשהפועל פ”ת, סכנין ונתניה דולקות אחריה ונמצאות בפער של שתי נקודות ממנה.

מהצד השני, הקבוצה מעיר הנמל הדרומית נמצאת בעיצומו של משבר. לאחר שכבר הייתה על סף הפלייאוף העליון, אשדוד סופרת כבר שמונה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל ארבעה הפסדים רצופים. במחזור הקודם החבורה של חיים סילבס הובסה בביתה 4:0 מול מכבי חיפה וירדה עד למקום ה-11 בטבלה, מרחק שבע נקודות מהקו האדום.

שתי הקבוצות הספיקו להיפגש כבר שלוש פעמים העונה, כשהפעם האחרונה הייתה לפני שבוע וחצי בלבד, אז ניצחה הפועל ת”א 0:3 בגביע. המפגש ביניהן בסיבוב הקודם סיפק לנו את אחד המשחקים הטובים העונה בליגת העל, לאחר שהאדומים יצאו מאצטדיון הי”א עם 2:6 גדול. גם בגביע הטוטו הקבוצה של אליניב ברדה יצאה עם ידה על העליונה, אחרי 0:2 על האשדודים.