יום ראשון, 04.01.2026 שעה 20:46
יום ראשון, 04/01/2026, 20:15אצטדיון בלומפילדליגת העל Winner - מחזור 17
מ.ס אשדוד
דקה 32
0 0
שופט: נאאל עודה
הפועל ת"א
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
איציק כלפי | 04/01/2026 20:15
הרכבים וציונים
 
 
אנדריאן קראייב (שחר גרוס)
המחזור ה-17 בליגת העל ממשיך בשעה זו, כשהפועל ת”א מארחת את מ.ס אשדוד באצטדיון בלומפילד במפגש בין שתי קבוצות שרוצות לחזור לנצח. האדומים מנסים לשפר עמדות בקרב על הפלייאוף העליון, כשמהצד השני החבורה של חיים סילבס מקווה לברוח מקרבות התחתית.

אליניב ברדה ושחקניו מגיעים להתמודדות לאחר ההפסד הכואב 1:0 ליריבה המרה בית”ר ירושלים במחזור הקודם, כשמלבד איבוד הנקודות, הקבוצה לא הפגינה יכולת מרשימה והתקשתה לסכן את השער של מיגל סילבה הפצוע. הפועל ת”א מדורגת חמישית בטבלה, כשהפועל פ”ת, סכנין ונתניה דולקות אחריה ונמצאות בפער של שתי נקודות ממנה.

מהצד השני, הקבוצה מעיר הנמל הדרומית נמצאת בעיצומו של משבר. לאחר שכבר הייתה על סף הפלייאוף העליון, אשדוד סופרת כבר שמונה משחקים ללא ניצחון בכל המסגרות, כולל ארבעה הפסדים רצופים. במחזור הקודם החבורה של חיים סילבס הובסה בביתה 4:0 מול מכבי חיפה וירדה עד למקום ה-11 בטבלה, מרחק שבע נקודות מהקו האדום.

שתי הקבוצות הספיקו להיפגש כבר שלוש פעמים העונה, כשהפעם האחרונה הייתה לפני שבוע וחצי בלבד, אז ניצחה הפועל ת”א 0:3 בגביע. המפגש ביניהן בסיבוב הקודם סיפק לנו את אחד המשחקים הטובים העונה בליגת העל, לאחר שהאדומים יצאו מאצטדיון הי”א עם 2:6 גדול. גם בגביע הטוטו הקבוצה של אליניב ברדה יצאה עם ידה על העליונה, אחרי 0:2 על האשדודים.

מחצית ראשונה
  • '18
  • החמצה
  • רוי קורים קיבל כדור ברחבה, עשה סיבוב טוב ושלח בעיטה חדה שפספסה במעט את המסגרת
  • '15
  • החמצה
  • רוי קורין הכניס כדור מסוכן לאלטמן, דיאקיטה הרחיק בזמן והציל שער בטוח
  • '8
  • החמצה
  • גורדנה בעט מרחוק, צור קלט בלי בעיה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט נאאל עודה הוציא את המשחק לדרך!
