אשדוד רוצה להפתיע את הפועל ת"א, אוואני יחזור

אחרי שפתחה רע מאוד את הסיבוב השני עם שלושה הפסדים ברצף ויכולת לא טובה, מ.ס אשדוד מגיעה למשחק חוץ מול הפועל תל אביב כשהמצב בטבלה מתחיל להדאיג אותה. החבורה של חיים סילבס יודעת שאין לה הרבה מרווח לטעויות, והיא חייבת לצאת מבלומפילד עם נקודות. עד עכשיו זה לא הלך לה מול האדומים העונה, עם שלושה משחקים ושלושה הפסדים בכל המסגרות.

באשדוד התמודדו בתקופה האחרונה עם לא מעט פציעות, ובמועדון עושים מאמץ להחזיר כמה שחקנים לסגל. נועם מוצ'ה ואורי עזו חזרו להתאמן לפני המשחק וצפויים להיכלל בסגל, אך לא לפתוח בהרכב. טימותי אוואני אמור לחזור ל-11 ולשחק לראשונה מאז שנפצע מול הפועל ירושלים, פציעה שמנעה ממנו גם להשתתף בלוויית אביו וגם במדי נבחרת אוגנדה באליפות אפריקה.

המאמן חיים סילבס צפוי לתת הזדמנות ראשונה בהרכב בליגת העל לקשר הצעיר אמיתי יאמין. שחקן קבוצת הנוער בן ה-18, עלה כמחליף במחזור הקודם מול מכבי חיפה, וכעת יקבל מקום ב-11. יאמין שיחק כבר בקיץ בגביע הטוטו, כולל במשחק מול הפועל תל אביב.

חיים סילבס (רדאד ג'בארה)

בנוסף, מוחמד עאמר יחזור להרכב אחרי שסיים לרצות עונש הרחקה, ואיליי טמם יפתח גם הוא לאחר שנעדר מהמשחק הקודם בגלל צבירת כרטיסים צהובים. אורי עזו ונועם מוצ'ה, שעדיין לא כשירים לגמרי, יפתחו על הספסל.