ליגה אנגלית 25-26
4814-4020ארסנל1
4224-3320אסטון וילה2
4117-4319מנצ'סטר סיטי3
3326-3019ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2918-2019סנדרלנד7
2827-3020ברייטון8
2820-2019אברטון9
2726-2819ברנטפורד10
2721-2219קריסטל פאלאס11
2727-2619פולהאם12
2623-2719טוטנהאם13
2624-2619ניוקאסל14
2338-3120בורנמות'15
2132-2519לידס16
1833-1920נוטינגהאם פורסט17
1441-2120ווסטהאם18
1239-2020ברנלי19
640-1420וולבס20

"רייס מהטובים בעולם, זו המנטליות שאנו צריכים"

הקשר, שכיכב עם צמד ב-2:3 על בורנמות' למרות פציעה, קיבל מחמאות ממאמנו מיקל ארטטה בסיום: "הוא דחף את עצמו עד לרגע האחרון, עקבי בצורה קיצונית"

|
דקלאן רייס בועט (IMAGO)
דקלאן רייס בועט (IMAGO)

ארסנל רשמה אמש (שבת) ניצחון 2:3 דרמטי על בורנמות', אבל הסיפור הגדול של המשחק היה דקלאן רייס. הקשר בן ה-26, שהחמיץ את המשחק האחרון של התותחנים בשל פציעה בברך, לא רק חזר להרכב אלא גם כבש צמד שהכריע את ההתמודדות. עבור השחקן מדובר בפעם השנייה בלבד בקריירה (מתוך 375 הופעות בבוגרים) בה הוא כובש יותר משער אחד במשחק.

מאמן הקבוצה, מיקל ארטטה, התמוגג מהקשר שלו בסיום: "דקלן רייס נאבק בימים האחרונים, אבל דחף ודחף והפך את עצמו לזמין. הוא שיחק 96 דקות, כבש שני שערים והיה אחד השחקנים הטובים על המגרש. זו המנטליות שאנו צריכים מכולנו".

כשנשאל האם רייס הוא אחד הקשרים הטובים בעולם כיום, ענה המאמן בנחרצות: "עבורי, כן. דקלן מוסיף דברים למשחק שלו ולתפקיד שלו בקבוצה כל הזמן, ואני לא רואה איפה הוא יכול לעצור כי הוא עדיין יכול להשתפר בהרבה תחומים, והוא רוצה להשתפר".

מיקל ארטטה (IMAGO)מיקל ארטטה (IMAGO)

ארטטה אף חשף את השיחה המוקדמת בין השניים, לאור הנפיחות בברכו של השחקן ביום שישי: "עד הרגע האחרון שאלתי אותו 'איך אתה מרגיש?', והוא אמר לי: 'אני בפנים'. והוא הראה שהוא בפנים בגדול".

דקלאן רייס עצמו, שהעלה את מאזנו לחמישה שערים ב-12 משחקים מול בורנמות' (יותר מכפול מול כל קבוצה אחרת), הופתע מהנתונים האישיים: "צמד ראשון בליגה? זו סטטיסטיקה מטורפת. לא כבשתי הרבה העונה, היו לי רק שני שערים, אז להשיג צמד היום בניצחון חשוב זו הרגשה נהדרת. כשמנצחים ואתה יכול לעזור לקבוצה כמו שעשיתי היום, זה תמיד מוסיף הרגשה מיוחדת".

גם חלוץ העבר, ג'רמיין דפו, הצטרף למחמאות ב-’BBC’: "זה היה מאסטר קלאס. עם ובלי הכדור הוא היה כל כך טוב, גם בצד השני של המשחק, כל הכדורים השניים שהוא ניצח, המיקום שלו, הגאוגרפיה שלו על המגרש. הוא בהחלט שם למעלה עם הקשרים הטובים באירופה ושחקן מפתח עבור ארסנל במרוץ לאליפות".

דקלאן רייס חוגג (IMAGO)דקלאן רייס חוגג (IMAGO)

רייס, שנרכש מווסטהאם תמורת 100 מיליון ליש"ט, מציג העונה מספרים מרשימים בתפקידו הקדמי יותר: הוא מוביל את הליגה במסירות לתוך הרחבה (146), ומדורג ראשון בקבוצה במסירות שוברות קווים (142) ובסחיבת כדור קדימה (188).

ארטטה סיכם: "הוא עקבי בצורה קיצונית בכל מה שאתה מבקש ממנו לעשות, וזה מה שעושה את ההבדל. יש לו את היכולות להשיג את זה, אבל צריך עקביות כדי לעשות זאת יום אחר יום, ואז רואים הופעה כזו".

