"הדרבי הקודם? לא נעים אבל זה כבר היסטוריה"

כשהיא ברצף טוב וכבשה 12 שערים בשני משחקיה האחרונים בגביע המדינה ובליגה, מכבי חיפה תמשיך מחר (שני, 20:30) במטרה לחבר תוצאות טובות ולטפס במעלה הטבלה מול הפועל חיפה בדרבי, כחלק מהמחזור ה-17. מאמן הירוקים, ברק בכר, מדבר בשעה זו במסיבת עיתונאים ששודרה כאן באתר ONE.

בעונה שעברה הפסדתם 5:1, אולי התבוסה הכי גדולה שהייתה לך כמאמן, יש לך מטען אישי בעקבות המשחק?

”זה כבר היסטוריה. זה לא היה נעים, אבל המצב אחר והקבוצה אחרת. הכל יכול לקרות בכל משחק, אבל אנחנו מגיעים במומנטום טוב וחשוב לשמור עליו. אני שמח שההפסד לבית”ר למרות שהיינו בו טובים לא עצרו את התהליך שלנו ומאוד חשוב לי לראות את הדברים גם ביום שני, מעבר לזה שזה דרבי, חשוב לי לראות שהקבוצה ממשיכה עם רעב”.

אתה מדבר על התהליך החיובי שהקבוצה עוברת, אבל כדי לעשות את הקפיצה הזו צריך לנצח דרבי, אחרי זה יש מכבי תל אביב והפועל באר שבע.

”בסוף אתה נמצא עכשיו בתקופה אחרת עם קבוצה אחרת ואנחנו רוצים לנצח את הדרבי כי זה משחק גדול ואנחנו רוצים להמשיך את השינוי החיובי. מסתכלים על כאן ועכשיו וזה מה שחשוב כרגע”.

מצד אחד אתה נמצא בקבוצה עם מומנטום טוב והכדורגל משתפר, מצד שני אתה מסתכל למעלה והפועל באר שבע נמצאת בפער 16 נקודות נכון לעכשיו. בתור מאמן שחי במקומות האלו עם שש אליפויות, איך מושכים עוד חצי עונה ככה?

”בגלל שאנחנו מנסים לייצר פה משהו חדש, אני מתחבר למה שקורה פה. אנחנו מיישמים את הדברים לא רק מבחינת יכולת אלא גם בתוצאות. יש דברים שהם מעבר לאליפויות ותארים. הסיטואציה כרגע אחרת ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליה ולבנות משהו חזק. יש פה רכש טוב ויגיע רכש בינואר, ככה שיש פה תהליך שאפשר לבסס משהו חזק ועוצמתי. כולם רוצים אליפויות ותארים, אבל כרגע המצב שונה וצריך להסתכל על הטווח הארוך”.

ברק בכר (עמרי שטיין)

“נגד אשדוד מיכאל אוחנה אמר שהמשחק גמור ושהוא מעדיף לא לקחת סיכון. לשמחתי התחלנו לייצר תחרות, בהרבה עמדות יש תחרות טובה וזו השאיפה של כל מאמן. יש שחקנים שטיפה עמוסים ופצועים. נסיים את האימון ולפי זה נרכיב את ההרכב”.

מה מצבו של שון גולדברג?

”הוא עשה אימון חלקי, היום נסיים את האימון ונראה אם הוא יכול להיות חלק מהסגל”.

“הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים להביא לאוהדים זה את הדרבי”

גם מגן הקבוצה, פייר קורנו, נכח במסיבת העיתונאים ודיבר.

פייר קורנו וברק בכר (עמרי שטיין)

מחר אתה פוגש את הפועל חיפה.

”זה דרבי, זה משחק גדול. אנחנו נמצאים במומנטום טוב ומתכוונים להמשיך ככה”.

חזרת מפציעה, איך אתה מרגיש עכשיו?

”קצת חששתי, אבל פעלתי לפי הפרוטוקולים ועכשיו אני מרגיש טוב מאוד”.

יש הבדל בין הקבוצה שהייתה במכבי חיפה לפני כמה שנים לבין הקבוצה היום?

”אני אהיה כן ואגיד שכל קבוצה היא שונה בכל עונה. אנחנו צריכים להסתגל וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. כמו שאמרתי, אנחנו נמצאים בדרך הנכונה וצריכים להמשיך באנרגיות האלו”.

המשחק הזה הוא אמוציונלי עבור האוהדים.

”הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים להביא להם זה את הדרבי. אני יודע שהם יהיו שם וידחפו אותנו, אז זה חשוב שהם יהיו איתנו”.

פייר קורנו (עמרי שטיין)

יש לך אזרחות ישראלית, אתה חושב על הנבחרת?

”אם משהו יגיע אחשוב על זה, אבל בינתיים אני חושב רק על מחר ומה קורה כרגע. לא חושב כל כך רחוק”.

סיפרו עלייך כפייר חדש ששב למועדון כמנהיג.

”הגעתי קצת שונה בפעם הראשונה, אבל עכשיו אני מכיר יותר את הסגל והמועדון”.

יש את ינון פיינגזיכט. אתה מכווין אותו?

”אנחנו מדברים וחולקים הכל. אני מנסה לעזור לכל אחד בקבוצה כדי להוציא את הטוב מכל אחד”.

מה המטרה של מכבי חיפה העונה?

”המטרה היא לקחת כל משחק בתורו. אנחנו נתמודד במשחקים קשים, השאלה היא איך ניקח את זה, החל ממחר. אנחנו לא חושבים כל כך רחוק, ומתמקדים במה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו”.

פרט לעבדולאי סק שנמצא באליפות אפריקה וגולדברג שבספק, גם סילבה קאני נמצא בסימן שאלה כאשר הוא סובל מרגישות בשריר הירך האחורי. אם לא יהיה כשיר, קני סייף יחליפו בהרכב.