ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3716-3318אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2819-2917בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2026-2417סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1418ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1630-1718ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

"ז'ואן גארסיה הציל הכל, הליגה בידיים שלו"

שוער ברצלונה שעמד באור הזרקורים בניצחון 0:2 נגד האקסית אספניול סחט שבחים: "אגדה נולדה. 25 מיליון האירו שבארסה שילמה עליו בקיץ מרגיש גניבה"

ז'ואן גארסיה עוצר כדור (IMAGO)
ז'ואן גארסיה עוצר כדור (IMAGO)

ברצלונה חוותה את אחד ממשחקי הדרבי הקשים ביותר שלה, אם לא הקשה ביותר, בשני העשורים האחרונים שלה, אך הצליחה לצאת עם ידה העליונה כשניצחה 0:2 את אספניול עם שני שערים דרמטיים לקראת סיום המשחק.

מי שעמד באור הזרקורים היה ז’ואן גארסיה, השוער שחצה את הכביש לבלאוגרנה בקיץ האחרון הצליח גם לעמוד במבחן מול הקהל הביתי שקיבל את פניו “בחום”, אך סיפק הופעה גדולה בין הקורות וב’מונדו דפורטיבו’ שיבחו: “הוא מציל הכל”. ב’מארקה הצטרפו למחמאות: “הליגה בידיים שלו, הוא הכריע את הדרבי.

“הוא אחד השוערים הטובים בעולם, 25 מיליון האירו שברצלונה שילמה עליו בקיץ נראים כמו גניבה”. גם ב’אס’ הכריזו: “ז’ואן גארסיה, אגדה נולדה. הוא לא חגג אף שער מתוך כבוד לקבוצה ממנה הגיע”.

