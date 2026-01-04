"ז'ואן גארסיה הציל הכל, הליגה בידיים שלו"

ברצלונה חוותה את אחד ממשחקי הדרבי הקשים ביותר שלה, אם לא הקשה ביותר, בשני העשורים האחרונים שלה, אך הצליחה לצאת עם ידה העליונה כשניצחה 0:2 את אספניול עם שני שערים דרמטיים לקראת סיום המשחק.

מי שעמד באור הזרקורים היה ז’ואן גארסיה, השוער שחצה את הכביש לבלאוגרנה בקיץ האחרון הצליח גם לעמוד במבחן מול הקהל הביתי שקיבל את פניו “בחום”, אך סיפק הופעה גדולה בין הקורות וב’מונדו דפורטיבו’ שיבחו: “הוא מציל הכל”. ב’מארקה הצטרפו למחמאות: “הליגה בידיים שלו, הוא הכריע את הדרבי.

“הוא אחד השוערים הטובים בעולם, 25 מיליון האירו שברצלונה שילמה עליו בקיץ נראים כמו גניבה”. גם ב’אס’ הכריזו: “ז’ואן גארסיה, אגדה נולדה. הוא לא חגג אף שער מתוך כבוד לקבוצה ממנה הגיע”.