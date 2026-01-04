יום ראשון, 04.01.2026 שעה 10:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

מה היחסים לעירוני ק"ש מול בית"ר ירושלים?

החבורה של ברק יצחקי פייבוריטית לנצח עם פי 1.30, יריבתה עם פי 7.30 ותיקו פי 4.90. וגם: סיטי מול צ'לסי, אתלטיקו נגד סוסיאדד ומכבי מול העמק

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (חג'אג' רחאל)

לאחר סוף שבוע עמוס במשחקים בשלל הענפים, הקצב לא נרגע, כשגם יום ראשון מביא איתו כמה מפגשים מסקרנים. במוקד, בית”ר ירושלים רוצה להמשיך לרוץ כשהיא מארחת את עירוני קריית שמונה, מנצ’סטר סיטי פוגשת את צ’לסי לקרב צמרת, אתלטיקו מדריד יוצאת למשחק חוץ קשה מול ריאל סוסיאדד ומכבי ת”א בכדורסל רוצה להתאושש בליגה מול הפועל העמק.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן.

נתחיל במשחק במסגרת ליגת העל בכדורגל, כשהמומחים מכתירים את בית”ר ירושלים כפייבוריטית לניצחון עם יחס של פי 1.30, כשמנגד שלוש נקודות של קריית שמונה מקבלות יחס של 7.30. תוצאת תיקו בהתמודדות מקבלת יחס של 4.90.

ירדן שועה חוגג בטירוף (רדאד גירדן שועה חוגג בטירוף (רדאד ג'בארה)

נעבור לממלכה הבריטית, שם הפייבוריטית לניצחון במשחק הצמרת היא מנצ’סטר סיטי, שמקבלת יחס של 1.55. יריבתה צ’לסי, מקבלת יחס של 4.50. במידה והקבוצות יסיימו בחלוקת נקודות, המהמרים על כך מקבלים יחס של פי 4.10.

ארלינג הולאנד. ימשיך לכבוש? (IMAGO)ארלינג הולאנד. ימשיך לכבוש? (IMAGO)

אתלטיקו מדריד תצא לחבל הבסקים למשחק מול ריאל סוסידאדד המקומית למשחק באווירה קשה, ועל כן היחס לניצחון שלה הוא 1.85. מנגד, היחס להפתעה של המארחת מול החבורה של דייגו סימאונה הוא 3.60, כשתיקו מקבל יחס של 3.40.

דייגו סימאונה (IMAGO)דייגו סימאונה (IMAGO)

נסיים עם מכבי ת”א, שתקווה להתאושש מההפסד הכואב במסגרת היורוליג לבאיירן מינכן מול הפועל העמק, והיחס לניצחון של הצהובים ב-12 נקודות ומעלה עומד על 1.70. היחס לניצחון של החבורה של עודד קטש עד 10 נקודות, הפסד שלה או הארכה, עומד על 1.90, כשניצחון צהוב בדיוק ב-11 נקודות קיבל יחס של 9.00.

