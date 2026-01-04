יום ראשון, 04.01.2026 שעה 10:10
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"על הכדורגל הזה חשבנו כשבנינו את הקבוצה"

טבריה נמצאת רק שתי נקודות מפלייאוף עליון, אבל חודדה נשאר צנוע: "מסתכלים רק למטה, להתרחק מהתחתית". שבירו: "הרגשתי מצוין. התחרות עושה טוב"

|
שחקני עירוני טבריה בטירוף (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה בטירוף (חג'אג' רחאל)

ימים טובים עוברים על עירוני טבריה. הקבוצה לקחה שבע נקודות מתשע האחרונות שלה ושיפרה את הפרש השערים שלה (שעדיין עומד על מינוס 12) בשבעה שערים. שינוי השיטה של אלירן חודדה, מ-2:3:5 ל-3:3:4 שיפר גם את משחק ההתקפה, שכבשה תשעה שערים בארבעת המשחקים שעברו (כולל בית''ר בגביע), מאז שינוי השיטה וגם את משחק ההגנה, שספגה שער ליגה אחד בשלושת המשחקים האחרונים. 

"אנחנו נראים נהדר", אמרו במועדון אחרי ה-0:4 על מכבי נתניה אמש (שבת). "על הכדורגל הזה חשבנו כאשר בנינו את הקבוצה הזאת. ידענו שהבאנו שחקנים טובים, שמסוגלים גם לשחק כדורגל יפה וטוב ושמחים שזה מתחבר".

"אני לא שואל את עצמי למה לא שיניתי קודם" ענה אלירן חודדה, כאשר נשאל האם הוא מתחרט שלא עשה את השינוי מוקדם יותר בעונה. "הכדורגל הוא דבר דינמי. שינינו שיטה ובינתיים זה עובד טוב. המשחק הזה היה צומת דרכים ואני שמח שהשחקנים שלי גילו את הבגרות ואת האופי". 

אלירן חודדה (חגי מיכאלי)אלירן חודדה (חגי מיכאלי)

במועדון החמיאו לכל מי ששיחק. עיקר המחמאות ניתנו לסמביניה, שמשפחתו הגיעה לבקר אותו בישראל לפני כשבועיים ומאז יש שיפור עצום ביכולתו, לשחקני הקו השמאלי, אלי בלילתי, שסגר נהדר בצד שלו וגם כבש שער בכורה נפלא העונה בליגה ודניאל גולאני, שבישל שניים והיה פנטסטי וכמובן לאיתמר שבירו, שלאחר שלא שיחק דקה נגד מכבי תל אביב, פתח היום בהרכב והגיב עם שער יפה ובישול נהדר. 

"הרגשתי נהדר", אמר שבירו בסיום "אני שמח שעזרתי לקבוצה, כי מה שחשוב הוא הניצחון". החלוץ היה נראה מתוסכל מזה שהוחלף בדקה ה-58, שלב יחסית מוקדם במשחק, ואמר על זה: "ברור שאני רוצה לשחק, בטח כשאני מרגיש טוב, אבל זה מצוין שסטניסלב (בילנקי-ג.ק) חזר ויש תחרות.

"אנחנו כולנו מאוד דינמיים ויכולים לשחק בעמדות השונות בהתקפה", התייחס שבירו לתחרות שיש בין שלושת החלוצים על עמדת החלוץ בהרכב. "אני בטוח שחודדה יידע לשלב את כולנו". שחקן ההתקפה החמיא למאמן הכושר, שלומי ודרדו, על הכושר הגופני המצוין שנראה שהקבוצה נמצאת בו. "יש לנו את מאמן הכושר מספר אחת בארץ והוא יודע לדאוג שנהיה בכושר טוב". 

איתמר שבירו מחבק את אלי בלילתי (חגאיתמר שבירו מחבק את אלי בלילתי (חג'אג' רחאל)

לאור התקופה הטובה, בטבריה רחוקים רק שתי נקודות מהמקום שמוביל לפלייאוף העליון, אבל בקבוצה מסרבים לדבר על זה: "אני מסתכל רק למטה בטבלה, לא למעלה", אמר חודדה כאשר נשאל על כך. "נישאר טבריה הצנועה ונישאר נאמנים לעקרונות שלנו". 

"אנחנו ממש לא מסתכלים על פלייאוף עליון" , אמר גם שבירו. "מסתכלים רק על המשחק הקרוב, מול הפועל פתח תקווה". בקבוצה ממשיכים, למרות היכולת הטובה, לחפש חיזוק לחלון ינואר, כאשר חודדה מעוניין בקשר אחורי, בלם נוסף לגיבוי ושחקן כנף. 

הקבוצה תקבל היום יום חופש ותתחיל לאחר מכן להתכונן להפועל פתח תקווה (שבת, 18:30), אליו מתייחסים בקבוצה כאל צומת דרכים מרכזי מאוד. "זה ממש משחק עונה", אמרו במועדון. "ניצחון בו באמת יעיף אותנו קדימה". 

שחקני עירוני טבריה (חגשחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

בטבריה יקבלו חזרה את אונדריי באצ'ו, שנעדר אתמול עקב צהובים ואם ניגריה תודח ביום שני מול מוזמביק, בשמינית גמר אליפות אפריקה תקבל גם את מוחמד אוסמן. אם ניגריה תמשיך הלאה, אז אוסמן יישאר במרוקו לפחות עד ראשון הבא, שכן רבע הגמר של המנצחת במשחק יהיה ביום שבת.

