יום ראשון, 04.01.2026 שעה 08:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

מימר: יגאל פריד הצליח להוציא אותי משלוותי

מאמן בני סכנין לא היה רגוע אחרי התבוסה להפועל באר שבע והפנה אצבע מאשימה לשופט המסך: "הוא חושב שהוא מעל הליגה הזאת". בקבוצה יחפשו חיזוקים

|
שרון מימר על הקווים (עמרי שטיין)
שרון מימר על הקווים (עמרי שטיין)

בני סכנין נחלה אתמול (שבת) תבוסה קשה 5:0 מול הפועל באר שבע. מרגע הרחקתו המוקדמת יחסית של מתיו קוג'ו, הייתה רק קבוצה אחת במגרש ולסכנין נותר רק להתגונן. למרות הכעס על ההחלטה וההתערבות של ה-VAR להרחיק את הקיצוני של סכנין, בקבוצה טוענים שאין סיבה להתפרק בצורה כזאת וגם עם עשרה שחקנים אפשר היה להיראות טוב יותר.

על ההרחקה אמר שרון מימר: “מהטלוויזיה אמרו שהייתה החמרה עם ההרחקה. עוד לא ראיתי, אני לא דיברתי על השופטים אבל יגאל פריד הצליח להוציא אותי משלוותי. כך קרה גם נגד יפו בגביע. לא היה שום כבוד מהצד שלו. הרגיש לי שהוא לא נותן לנו כבוד ראוי וגם היום ב-VAR הוא החמיר איתנו. הוא חושב שהוא מעל הליגה הזאת. אני אוהב את יגאל אבל חשוב שלא יאבדו את הדרך ויכבדו את כולם בצורה שווה".

על כך שדווקא הפעם הקבוצה שלו מרגע ההרחקה נשברה אמר: "גם נגד מכבי תל אביב עמדנו טוב אחרי הרחקה אבל לצערי ב"ש עלו ליתרון מיד אחרי ההרחקה וגם בשער השני היה ספק יד וגם שם החמירו איתנו. במחצית היינו אופטימיים אבל לצערי עשינו טעות גם בגול השלישי.

יגאל פריד. "חושב שהוא מעל הליגה" (שחר גרוס)יגאל פריד. "חושב שהוא מעל הליגה" (שחר גרוס)

“בתחילת המשחק הגענו לשני מצבים אבל צפוי שהמשחק יהיה ככה כי ב"ש לא סתם במקום הראשון. ידענו להתכונן לזה ולא לתת להם להגיע למצבים מסוכנים עד להרחקה. התוכנית הייתה שככל שיתקדם המשחק נצא למעברים מסוכנים אך האדום לצערי שיבש".

על המשחק הבא אמר: "נתכונן למכבי ת"א. ברור שזה עוד משחק קשה אבל נעשה את המקסימום".

על חלון העברות בינואר ועל אפשרות החיזוק כאשר ברור שהקשר גליד אוטנגה לא ימשיך אמר מימר: "ינואר מאוד חשוב, צריך עוד שניים-שלושה שחקנים שיוסיפו איכות וכמובן גם לשחרר במקביל בתקציב שלנו כדי שיהיה אפשר לשפר את הקבוצה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */