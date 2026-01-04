"אנחנו קבוצה מדהימה, מרגיש שהעתיד ורוד"

כשאנחנו מתקרבים להכרזה לגבי בחירת השחקנים שישתתפו באולסטאר ה-NBA, הישראלי דני אבדיה הוכיח שוב כי מקומו בשיח ואף מעבר לכך. עם טריפל דאבל חמישי בקריירה ושלישי העונה, הכוכב שחגג יום הולדת 25 הוביל את קבוצתו פורטלנד טרייל בלייזרס לניצחון 110:115 על סן אנטוניו ספרס כשרשם 29 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים.

“זה היה משחק קשה”, סיכם אבדיה. “משחק קשה. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להילחם, לשחק ולהראות את הזהות שלנו, אנחנו מזיזים את הכדור, יש לנו שחקנים פצועים, כאלו שלא מרגישים טוב, חולי, יש טיסות, הכל ועדיין אין לנו תירוצים. אני פשוט אוהב לשחק עם הקבוצה הזאת.

“אני ב-NBA כבר שש שנים, והקבוצה הזאת, עם השחקנים האלו, פשוט כיף לי לשחק. הם נלחמים, הם מגנים, אנחנו קבוצה מדהימה ואני מרגיש שהעתיד שלנו כל כך ורוד ובמשחקים כאלו, כשכולם עייפים, תשושים, בהופעה קשה ופיזית, ויצאנו בה כמנצחים, זה משהו גדול.

דני אבדיה (רויטרס)

“אני חושב שאנחנו משתפרים בסגירת המשחק שלנו. כולם פשוט ממושמעים הגנתית, עוזרים אחד לשני, אנחנו לא משאירים אף אחד לבד ובאים להשיג את הניצחונות ביחד. זו מתנת יום ההולדת הכי טובה שיכולתי לקבל”.

אבדיה גם פרגן לחברו דונובן קלינגן, שקלע בתוך שתי דקות וחצי 11 נקודות, כולל שלוש שלשות: “הוא משקיע פה המון מאמץ ולראות אותו מתרגם את זה לנקודות, ושהביטחון שלו עולה ומשתפר בכל חודש, זה משהו מדהים. זה מה שרוצים משחקנים צעירים.