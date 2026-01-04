יום ראשון, 04.01.2026 שעה 07:50
 מזרח 
77%3395-358130דטרויט פיסטונס
66%3192-342029בוסטון סלטיקס
62%3326-345529ניו יורק ניקס
62%3362-343129פילדלפיה 76'
56%3742-380832קליבלנד קאבלירס
55%3535-355931טורונטו ראפטורס
53%3541-361030מיאמי היט
52%3745-367131שיקגו בולס
48%3369-335829אורלנדו מג'יק
45%3961-393233אטלנטה הוקס
42%3593-348031מילווקי באקס
35%3628-358831שארלוט הורנטס
32%3204-306028ברוקלין נטס
28%3568-329829וושינגטון וויזארדס
16%3743-342431אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3113-352529אוקלהומה ת'אנדר
70%3546-375330דנבר נאגטס
69%3311-346529סן אנטוניו ספרס
68%3116-337728יוסטון רוקטס
65%3577-368431מינסוטה טימברוולבס
63%3171-313227לוס אנג'לס לייקרס
59%3286-337429פיניקס סאנס
56%3634-371132גולדן סטייט ווריורס
44%3822-373332פורטלנד בלייזרס
40%3518-347030ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
37%3791-363630יוטה ג'אז
34%3251-322229לוס אנג'לס קליפרס
26%3790-344231סקרמנטו קינגס
25%3936-368432ניו אורלינס פליקנס

"אנחנו קבוצה מדהימה, מרגיש שהעתיד ורוד"

אחרי שסיפק עוד טריפל דאבל בניצחון של הבלייזרס 110:115 על הספרס, הכוכב הישראלי דני אבדיה התראיין: "זו מתנת יום ההולדת הכי טובה שיכולתי לקבל"

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

כשאנחנו מתקרבים להכרזה לגבי בחירת השחקנים שישתתפו באולסטאר ה-NBA, הישראלי דני אבדיה הוכיח שוב כי מקומו בשיח ואף מעבר לכך. עם טריפל דאבל חמישי בקריירה ושלישי העונה, הכוכב שחגג יום הולדת 25 הוביל את קבוצתו פורטלנד טרייל בלייזרס לניצחון 110:115 על סן אנטוניו ספרס כשרשם 29 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים.

“זה היה משחק קשה”, סיכם אבדיה. “משחק קשה. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להילחם, לשחק ולהראות את הזהות שלנו, אנחנו מזיזים את הכדור, יש לנו שחקנים פצועים, כאלו שלא מרגישים טוב, חולי, יש טיסות, הכל ועדיין אין לנו תירוצים. אני פשוט אוהב לשחק עם הקבוצה הזאת.

“אני ב-NBA כבר שש שנים, והקבוצה הזאת, עם השחקנים האלו, פשוט כיף לי לשחק. הם נלחמים, הם מגנים, אנחנו קבוצה מדהימה ואני מרגיש שהעתיד שלנו כל כך ורוד ובמשחקים כאלו, כשכולם עייפים, תשושים, בהופעה קשה ופיזית, ויצאנו בה כמנצחים, זה משהו גדול.

דני אבדיה (רויטרס)

“אני חושב שאנחנו משתפרים בסגירת המשחק שלנו. כולם פשוט ממושמעים הגנתית, עוזרים אחד לשני, אנחנו לא משאירים אף אחד לבד ובאים להשיג את הניצחונות ביחד. זו מתנת יום ההולדת הכי טובה שיכולתי לקבל”.

אבדיה גם פרגן לחברו דונובן קלינגן, שקלע בתוך שתי דקות וחצי 11 נקודות, כולל שלוש שלשות: “הוא משקיע פה המון מאמץ ולראות אותו מתרגם את זה לנקודות, ושהביטחון שלו עולה ומשתפר בכל חודש, זה משהו מדהים. זה מה שרוצים משחקנים צעירים. 

