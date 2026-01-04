מטורף: טריפל דאבל לאבדיה בניצחון על הספרס

כשהבחירת למשחק האולסטאר בעיצומן, דני אבדיה ממשיך בכושר המפלצתי שלו. הלילה (בין שבת לראשון) הוא רשם טריפל דאבל אדיר של 29 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים בדרך לניצחון חוץ יוקרתי, 110:115 על סן אנטוניו ספרס.

פורטלנד הגיע למשחק לאחר שגברה על ניו אורלינס פליקנס, וחיברה ניצחון חוץ שני ברציפות, אך בניגוד לניצחון הקודם, לניצחון הזה אף אחד לא ציפה, וזאת למרות שהספרס שיחקו ללא כוכבם הגדול, ויקטור וומבניאמה.

הבלייזרס הובילו לאורך רוב שלבי המשחק, ובחלק מהזמן אפילו החזיקו ביתרון דו ספרתי, אולם ברבע האחרון סן אנטוניו הצליחה לחזור לעניינים ולכפות דקות אחרונות של משחק צמוד ודרמטי, אך אז, אבדיה, שניהל את המשחק של הבלייזרס ביד רמה, קלע שתי שלשות קלאץ’ אדירות, אחת כשנותרו 2:40 דקות למשחק ואחת כשנותרו 50 שניות בלבד, ולמעשה הכריע את ההתמודדות.

דני אבדיה שומר (רויטרס)

הכוכב הישראלי סיים את המשחק עם 9 מ-23 מהשדה, 3 מ-6 לשלוש ו-8 מ-11 מקו העונשין. הוא רשם שני איבודי כדור, חסימה אחת ובסך הכל החזיק במדד הפלוס מינוס הגבוה ביותר בפורטלנד, מדד +10.

מלבד אבדיה, אצל הבלייזרס בלטו גם דונובן קלינגן עם דאבל דאבל של 24 נקודות ו-12 ריבאונדים, טומאני קמארה עם 20 נקודות וקיילב לאב עם 16. בצד השני, לוק קורנט הוביל את הספרס עם 23 נקודות, ג’ולין שמפיין הוסיף דאבל דאבל של 20 נקודות ו-10 ריבאונדים ודאארון פוקס קלע ב-19 נקודות.