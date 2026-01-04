יום ראשון, 04.01.2026 שעה 08:25
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%3395-358130דטרויט פיסטונס
67%3307-356630בוסטון סלטיקס
62%3326-345529ניו יורק ניקס
62%3362-343129פילדלפיה 76'
56%3742-380832קליבלנד קאבלירס
55%3535-355931טורונטו ראפטורס
53%3541-361030מיאמי היט
52%3745-367131שיקגו בולס
48%3369-335829אורלנדו מג'יק
45%3961-393233אטלנטה הוקס
42%3593-348031מילווקי באקס
35%3628-358831שארלוט הורנטס
32%3204-306028ברוקלין נטס
28%3568-329829וושינגטון וויזארדס
16%3743-342431אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3113-352529אוקלהומה ת'אנדר
70%3546-375330דנבר נאגטס
69%3311-346529סן אנטוניו ספרס
68%3116-337728יוסטון רוקטס
65%3577-368431מינסוטה טימברוולבס
63%3171-313227לוס אנג'לס לייקרס
59%3286-337429פיניקס סאנס
56%3634-371132גולדן סטייט ווריורס
44%3822-373332פורטלנד בלייזרס
40%3518-347030ממפיס גריזליס
38%3734-361732דאלאס מאבריקס
37%3791-363630יוטה ג'אז
33%3397-333730לוס אנג'לס קליפרס
26%3790-344231סקרמנטו קינגס
25%3936-368432ניו אורלינס פליקנס

פילדלפיה ניצחה בניו יורק, בוסטון הביסה

מקסי הוביל את הסיקסרס עם 36 נק' ל-119:130. בראון התפוצץ עם 50 ב-115:146 של הסלטיקס. דייויס בלט אצל המאבס עם 26 במשחק שבו שנגון נפצע לרוקטס

|
ג'ואל אמביד מול קארל אנתוני טאונס (רויטרס)
ג'ואל אמביד מול קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

הליגה הטובה בעולם, ה-NBA, נמצאת בעיצומה, והלילה (בין שבת לראשון) קיבלנו משחקים נהדרים מלבד ההצגה של דני אבדיה ב-110:115 של פורטלנד על סן אנטוניו. פילדלפיה רשמה ניצחון גדול על הניקס במדיסון סקוור גארדן, בראון כיכב בהופעה של בוסטון מול הקליפרס, דאלאס הפתיעה את יוסטון, מינסוטה קטעה את הרצף של מיאמי, טורונטו ניצחה את אטלנטה, גולדן סטייט חזרה לנצח מול יוטה ושארלוט גברה על שיקגו.

ניו יורק ניקס – פילדלפיה 76’ 130:119

פילדלפיה ממשיכה להרשים, ומאז חזרתו של ג’ואל אמביד לכשירות, ממשיכה לעשות קולות של קבוצה שעשויה לעשות דברים גדולים. הלילה היא רשמה ניצחון חוץ שלישי ברציפות. מנגד, הניקס המשיכו להתדרדר עם הפסד שלישי ברציפות. טייריס מקסי הוביל את המנצחת עם 36 נקודות, ג’ואל אמביד (10 ריבאונדים) ו-ואלדז אדג’קומבי ג’וניור הוסיפו 26 נקודות כל אחד. 31 של ג’יילן ברונסון ודאבל דאבל של קארל אנתוני טאונס (23 נקודות ו-14 ריבאונדים), שחזר מפציעה, לא עזרו למפסידה.

לוס אנג’לס קליפרס – בוסטון סלטיקס 146:115

לקבוצה מעיר המלאכים לא הייתה תשובה לג’יילן בראון, שהתפוצץ עם 50 נקודות ב-18 מתוך 26 ניסיונות מהשדה וקטע את רצף הניצחונות שלה שעמד על שישה. דרק ווייט תמך בכוכב וקלע 29 נקודות משלו. בצד השני 22 נקודות מצד קוואי לאונרד וג’ון קולינס כאמור לא הספיקו למארחת, שנחלה הפסד מספר 22 העונה.

דאלאס מאבריקס – יוסטון רוקטס 110:104

דאלאס קטעה רצף של ארבעה הפסדים רצופים עם ניצחון מרשים על הרוקטס, שנעצרו אחרי ארבעה ניצחונות מרשימים. יוסטון ספגה מכה קשה עם פציעה של כוכבה, אלפרן שנגון, ברבע הראשון, ולא הצליחה להתאושש מכך. אנתוני דייויס הוביל את המאבריקס עם 26 נקודות ו-12 ריבאונדים, מקס כריסטי הוסיף 24. קופר פלאג הסתפק ב-10 נקודות וקליי תומפסון ב-9 בלבד. מנגד, קווין דוראנט לקח פיקוד עם 34 נקודות בהיעדרו של שנגון, בעוד אמין תומפסון (20 נקודות ו-12 ריבאונדים) וטארי אייסון (16 נקודות ו-10 ריבאונדים) רשמו דאבל דאבלים.

אלפרן שנגון פצוע (רויטרס)אלפרן שנגון פצוע (רויטרס)

מיאמי היט – מינסוטה טימברוולבס 125:115

אחרי שהובסה באטלנטה, מינסוטה חזרה לנצח ועל הדרך קטעה את רצף ארבעת הניצחונות של מיאמי. אנתוני אדוארדס הוביל את הטימברוולבס עם 33 נקודות, נאז ריד הוסיף 29 וג’וליוס רנדל דאבל דאבל של 23 נקודות ו-10 ריבאונדים. מנגד, נורמן פאוול הוביל את ההיט עם 21 נקודות.

אנתוני אדוארדס (רויטרס)אנתוני אדוארדס (רויטרס)

טורונטו ראפטורס – אטלנטה הוקס 117:134

הראפטורס חזרו אל מסלול הניצחונות. מנגד, אטלנטה, שחסרה את טריי יאנג, לוק קנארד וקריספס פורזינגיס, חזרה להפסיד אחרי שני ניצחונות רצופים. אר ג’יי בארט וברנדון אינגרם הובילו את טורונטו עם 29 נקודות כל אחד, סקוטי בארנס הוסיף 20. בצד השני, ניקאלי אלכסנדר ווקר הוביל עם 31 נקודות, ג’יילן ג’ונסון הוסיף 30 ודייסון דניאלס רשם דאבל דאבל של 20 נקודות ו-12 אסיסטים.

ברנדון אינגרם מול גברנדון אינגרם מול ג'יילן ג'ונסון (רויטרס)

שיקגו בולס – שארלוט הורנטס 112:99

אחרי שלושה הפסדים, שארלוט חזרה לנצח. בצד השני, שיקגו נעצרה אחרי שני ניצחונות רצופים. מיילס ברידג’ס הוביל את הצרעות עם 26 נקודות ו-14 ריבאונדים, בעוד ברנדון מילר הוסיף 22. את השוורים הובילו ניקולה ווצ’ביץ’ (28 נקודות) ומאטאס בוזליס (17 נקודות).

מיילס ברידגמיילס ברידג'ס בטירוף (רויטרס)

גולדן סטייט ווריורס – יוטה ג’אז 114:123

אחרי שקיבלו מנוחה בתבוסה לאוקלהומה, צמד הגארדים הוותיק סטפן קרי (31, 6 מ-12 מהשלוש) וג’ימי באטלר (15 ו-7 אסיסטים) חזרו להוביל את הווריורס לניצחון ולשמור על מאזן חיובי של 17:19. משחק גדול של לאורי מרקאנן שקלע 35 נקודות לא הספיק לאורחת, שראתה מהצד השני גם את דריימונד גרין מורחק, שוב, בפעם השנייה בשבועיים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */