יום ראשון, 04.01.2026 שעה 08:17
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3716-3318אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2819-2917בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2026-2417סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1418ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1630-1718ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

זו'ענק גרסיה ולהקת המחליפים הביאו לבארסה דרבי

פודקאסט ברצלונה חוזר מפגרה: האיתות למאמן ספרד, אולמו טיים, התכל'ס של פרמין, הטאץ' של לאמין, החוש של פליק, ההשוואה ל-24/25, החיזוק ובילבאו

|
ז'ואן גרסיה והאנזי פליק מאושרים בסיום (IMAGO)
בארסה חזרה מהפגרה ומהר הרעש ב-RCDE עם שלוש נקודות לאחר ניצחון דרמטי, 0:2 על אספניול. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין סיכמו בפודקאסט ברצלונה את המשחק והתכוננו לחלון ההעברות ולתואר הבא.

מה בתפריט: הנתונים האדירים מהופעת הענק של ז’ואן גרסיה והאיתות שלו למאמן נבחרת ספרד, ניהול המשחק המדויק של פליק, הפיניש המטורף של אולמו, הבישולים והתכל’ס של פרמין, הטאץ’ של לאמין, שלא נכנס לסטטיסטיקה בהופעה ה-150, החשיבות של פדרי ומי הכי חשוב בקבוצה.

וגם: לבנדובסקי מתרגל למעמד החדש, אריק לכל משימה, רצף השערים עמד בסכנה אך הוארך, רצף אי הספיגות נמשך אבל הדאגות ההגנתיות נשארו, הפער מריאל והמפגש שלה מול בטיס, ההשוואה המדהימה לסיבוב הראשון ב-24/25, האופציות לחיזוק עמדת הבלם, האם יש לקאנסלו מקום בסגל, היעד המתבקש של טר שטגן ובילבאו המאכזבת מחכה בסעודיה.

