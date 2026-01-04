זו'ענק גרסיה ולהקת המחליפים הביאו לבארסה דרבי

בארסה חזרה מהפגרה ומהר הרעש ב-RCDE עם שלוש נקודות לאחר ניצחון דרמטי, 0:2 על אספניול. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין סיכמו בפודקאסט ברצלונה את המשחק והתכוננו לחלון ההעברות ולתואר הבא.

מה בתפריט: הנתונים האדירים מהופעת הענק של ז’ואן גרסיה והאיתות שלו למאמן נבחרת ספרד, ניהול המשחק המדויק של פליק, הפיניש המטורף של אולמו, הבישולים והתכל’ס של פרמין, הטאץ’ של לאמין, שלא נכנס לסטטיסטיקה בהופעה ה-150, החשיבות של פדרי ומי הכי חשוב בקבוצה.

וגם: לבנדובסקי מתרגל למעמד החדש, אריק לכל משימה, רצף השערים עמד בסכנה אך הוארך, רצף אי הספיגות נמשך אבל הדאגות ההגנתיות נשארו, הפער מריאל והמפגש שלה מול בטיס, ההשוואה המדהימה לסיבוב הראשון ב-24/25, האופציות לחיזוק עמדת הבלם, האם יש לקאנסלו מקום בסגל, היעד המתבקש של טר שטגן ובילבאו המאכזבת מחכה בסעודיה.