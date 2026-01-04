"השיפוט היה רע מאוד, אבל לא בגללו הפסדנו"

לראשונה העונה, הפועל תל אביב טעמה מה זה להפסיד שני משחקים ברציפות. לאחר שנכנעה לז’לגיריס בבכורה שלה ביורוליג בהיכל מנורה מבטחים, האדומים נחלו אכזבה גדולה גם נגד הפועל ירושלים, פעם נוספת ביד אליהו, כשרשמו 92:77 נגד יונתן אלון וחניכיו אתמול (שבת), כשנראה שיש משהו מנטלי או פסיכולוגי לקבוצה מתל אביב נגד זו מירושלים.

בעונה שעברה הפועל תל אביב עשתה את המעבר למנורה ובמשחק הבכורה שלה היא פגשה את לא אחרת מאשר הפועל ירושלים, גם אז במעמד החגיגי זה נגמר בניצחון של האורחת, ולא רק ניצחון, אלא ב-15 הפרש, ולא רק ב-15 הפרש, אלא בדיוק 77:92, בדיוק אותה התוצאה שאותה לוח התוצאות הקרין בסיום המפגש אמש.

מעבר לשני המשחקים הללו, ירושלים ניצחה את הפועל ת”א גם בגמר גביע הווינר העונה, היא ניצחה אותה 1:2 בסדרת חצי גמר הפלייאוף בשנה שעברה על אף שהביתיות הייתה של דימיטריס איטודיס ושחקניו, עם אותו סל גדול של ג’ארד הארפר, ובאופן כללי נראה שהאדומים מתל אביב מצאו את הקריפטונייט שלהם, בדמות יונתן אלון, הארפר, קאדין קרינגטון והחבר’ה מהבירה.

דימיטריס איטודיס זועם (רועי כפיר)

לא מעט ביקורות נשמעו מאנשי הפועל תל אביב אל עבר השיפוט, כאשר אמנם איטודיס בעיקר כעס על זה, אך גורמים במועדון הודו שאכן השיפוט היה לא טוב לדעתם, אבל לא על זה משחק הוכרע ב-15 הפרש ושגם מקצועית ומנטלית הפועל תל אביב לא סיפקה משחק שהיה ראוי לניצחון. אכזבה גדולה נרשמה גם ממספרי ההגעה, כשכ-6,600 צופים בלבד הגיעו, כשכבר אין כל כך תירוץ של מזג אוויר רע או שעה לא נוחה.

מבחינת ההמשך, מי שקשה לראות מצב שבו הוא ימשיך הוא ברונו קבוקלו, לו במועדון בישרו שהוא לא בתוכניות. כבר בקיץ פרסמנו כאן לראשונה ב-ONE שקבוקלו לא בתוכניות של האדומים, אך בגלל הפציעה היה קשה למצוא קבוצה שתקלוט אותו וכעת האופציה הזו חזרה אל השולחן. המטרה או להעבירו לקבוצה אחרת עד ה-5.1 או לסכם על התרת חוזהו, כי חלון היורוליג להעברות נסגר בתאריך הזה.

עוד אירוע מעניין שקרה בזמן המשחק הוא שעופר ינאי ביקש ממי שישב ליד מנכ”ל מנהלת הליגות בכדורסל, דייויד בסן, להחליף איתו מקומות לרגע. הבעלים של הפועל ת”א התיישב ליד בסן והביע את התלונות שלו על השיפוט, כאשר השניים שוחחו קצרה על הנושא. לאחר מכן ינאי חזר למקום שלו ומי שישב ליד המנכ”ל חזר לשבת בכיסא.

עופר ינאי ודייויד בסן (רועי כפיר)

מקצועית, במועדון אופטימיים שווסיליה מיציץ’ יהיה כשיר למפגש הבא, שיהיה גם כן בהיכל מנורה מבטחים כבר ביום שלישי הקרוב נגד דובאי. הסרבי בשלבים אחרונים וברגע שיחזור רשימת הפציעות של האדומים תרד לאפס, להוציא את קבוקלו שלא בתוכניות וגם קרוב לחזור בכל מקרה. עוז בלייזר לא התלבש נגד הפועל ירושלים אחרי שקם בבוקר עם חום, וגם הוא אמור להבריא עד למשחק הבא בליגה.

אלייז'ה ברייאנט סיכם: “הפסדנו את המשחק, נתנו מלחמה, הם היו הקבוצה היותר טובה, נלמד מזה ונתקדם הלאה. לכל קבוצה יש עליות וירידות במהלך העונה, ז’לגיריס הייתה יותר טובה ביום שלישי, ירושלים הייתה יותר טובה כאן. הגארדים של ירושלים הם שחקנים טובים, לא רק לנו יש שחקנים טובים. אנחנו צריכים לעשות עבודה יותר טובה בהגנה. אני לא רוצה לדבר על השופטים, היו פה 51 שריקות, זה בטח שיא של הליגה. האוהדים באים לראות את המשחק ואת השחקנים, ולא את השריקות. כולנו יכולים לעשות עבודה יותר טובה”.