ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3716-3318אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2819-2917בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2026-2417סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1418ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1630-1718ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

פליק: ז'ואן גרסיה אחד מהשוערים הטובים בעולם

מאמן ברצלונה החמיא לשוער, שהיה גיבור ה-0:2 בדרבי: "הוא פנטסטי". על הניצחון אמר: "אלו שלוש נקודות שאולי לא הגיעו לנו, אבל בסוף לקחנו אותן"

|
ז'ואן גרסיה (IMAGO)
ז'ואן גרסיה (IMAGO)

ברצלונה רשמה אמש (שבת) ניצחון נוסף, עם 0:2 בדרבי על אספניול משערים של דני אולמו ורוברט לבנדובסקי, שהגיעו שניהם בדקות הסיום. למרות הגולים הדרמטיים, מי שזכה למחמאות יוצאות דופן בסיום הוא השוער ז'ואן גרסיה, שהצטיין בין הקורות והציל לא פעם את קבוצתו במהלך המשחק.

מאמן הקטלונים, האנזי פליק, היה מאושר מתמיד לאחר הניצחון, ובמוקד עמד השוער ז'ואן גארסיה שזכה לסופרלטיבים מרחיקי לכת מהגרמני. "יש לנו שוער פנטסטי", קבע פליק. "זה לא מוגבל רק להיום. לדעתי, ז'ואן גארסיה הוא אחד השוערים הטובים בעולם".

המאמן המשיך לנתח את היכולת של האיש בין הקורות: "שפת הגוף שלו, הביטחון שלו, אפשר לראות את זה בכל דקה ובכל תנועה. הוא מספק לנו כל כך הרבה תמיכה מהחלק האחורי".

זז'ואן גרסיה (IMAGO)

פליק התייחס גם לניהול המשחק שלו ולשחקנים שעלו מהספסל: "מה שאני באמת מעריך זה שהשחקנים שנכנסו במחצית השנייה היו נוכחים מיד וניסו לתת את הכי טוב שלהם, ובסוף הם אלו שהכריעו את המשחק לטובתנו. אלו שלוש נקודות שאולי לא הגיעו לנו, אבל בסוף לקחנו אותן".

גם דני אולמו, שהמשיך בכושר הנפלא שלו, לא נותר ללא מחמאות: "זה נהדר לראות את זה. הטכניקה שלו פשוט לא יאמנת. אני חושב שהוא עובר עכשיו תקופה חלקה ונוצצת, וזה באמת טוב לראות את זה. הוא חזר אחרי הפציעה ההיא, ולפני כן הוא גם כבש שער, הוא חזר ישר והבקיע שוב".

דני אולמו חוגג את השער שלו (IMAGO)דני אולמו חוגג את השער שלו (IMAGO)

דני אולמו סיכם את ההתמודדות ולא הסתיר את התלהבותו מהיכולת של חברו לקבוצה. "ז'ואן פשוט לא ייאמן", הצהיר בסיום. "הוא שוער נהדר, והוא עשה זאת מול האוהדים של הקבוצה הקודמת שלו. הוא סיפק משחק ענק ושמר על רשת נקייה. הוא ייתן לנו המון, הוא כבר עכשיו מציג יכולת נהדרת עבורנו ובטוח שייתן לנו עוד הרבה יותר בהמשך".

הבכירה בעיר:ברצלונה מנצחת את אספניול 0:2

אולמו נשאל האם זה היה המשחק הכי תובעני של הקטלונים העונה בליגה ולא היסס לאשר: "כן, ידענו שהם יקשו עלינו ושהם ילחצו כאן. הם נתנו משחק מצוין, אבל גם אנחנו עשינו זאת, ובסופו של דבר אנחנו היינו הכי מדויקים".

