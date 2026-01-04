יום ראשון, 04.01.2026 שעה 06:16
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"זה אחד ההפסדים הקשים שלנו בשנים האחרונות"

הלם בנתניה אחרי טבריה והמשחק מול הפועל י-ם הפך לקריטי ועשוי להוביל לחשיבה על שינוי. אוואטרה ייעדר, כהן יצא לקהל, שדה התנצל. ומה תוכנית הרכש?

|
שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

הלם גדול במכבי נתניה לאחר התבוסה המשפילה אמש (שבת) 4:0 לעירוני טבריה, תבוסה שגרמה לכך שלראשונה מזה קרוב לחודשיים, נתניה מוצאת את עצמה מחוץ למקום בפלייאוף התחתון.

אלא שהמיקום מחוץ לפלייאוף העליון הוא האחרון שמדאיג את נתניה, אלא יותר הדרך, הגישה והמומנטום השלילי. גם ללא עוז בילו ומתאוס דאבו (שסובל עדיין מכאבים בשרירי הבטן ולכן לא שותף), הקבוצה לא אמורה להיראות ככה ונמצאת במשבר גדול, עם ניצחון אחד בלבד משבעת המחזורים האחרונים ונראה שהיא לא חזרה מהפגרה.

אבוקסיס ביצע מספר שינויים בהרכב, ביניהם החלפת השוער עומר ניראון דווקא לאחר התמיכה הגדולה במסיבת העיתונאים אחרי המשחק מול הפועל פ"ת, אבל גם תומר צרפתי לא הצליח להושיע, כשמלפניו נתניה חוטפת כבר 38 שערי חובה.

שחקני מכבי נתניה חסרי תשובות (חג'אג' רחאל)

לצד החיסורים הרבים בהגנה, יש שטוענים שהיה נכון יותר לעלות עם עוד חלוץ, או עם אופציות התקפיות יותר, אשר בכל אופן, לכולם ברור שהמשחק מול הפועל ירושלים ביום שישי יהיה קריטי, שכן אם נתניה לא תנצח בו, גם שאלת המשך דרכו של אבוקסיס עשויה לעלות. המאמן, הצליח להתאושש מפתיחת עונה לא קלה עם רצף ניצחונות מרשים, אך גם חלק מהקהל קרא לו אמש להתפטר.

בכלל, ממשחק למשחק בנתניה מבינים יותר ויותר שהשינויים בינואר, צפויים להיות גדולים יותר: מחשבה להביא שוער כרגע לא ממש על הפרק, אך אם התכנון היה לצרף בלם אחד, כעת המחשבה היא על שניים, בנוסף לשחקן התקפה נוסף, שכן היה ברור אמש שללא בילו ודאבו, לנתניה אין ממש מה למכור.

בנתניה מקווים שעוז בילו יוכל לחזור אפילו קודם יותר, אולי למשחק הגביע, אך כל עוד גם מתיאוס דאבו סובל מכאבים, הדבר מקשה על החלק ההתקפי. אם לא די בצרות, גם עזיז אוואטרה ספג אמש את הכרטיס הצהוב החמישי שלו וייעדר מהמשחק ביום שישי.

שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

“זה היה אחד ההפסדים הקשים והמשפילים שלנו בשנים האחרונות, אין הגדרה אחרת”, אמרו במועדון. “צריך לקום מזה כבר ביום שישי”, סיכמו. כעס נרשם גם מצד הקהל, בעיקר על השחקנים, שמעט מהם (ביניהם עמית כהן, מאור לוי וכארם ג'אבר), הסכימו לשוחח עימם.

“אנחנו מדברים על זה בחדר ההלבשה וזה כואב לנו. זה שהשחקנים לא באו אליכם זה לא כי לא אכפת להם”, אמר עמית כהן, שזכה להערכה מהקהל על כך שהגיע לדבר עם האוהדים ביציאה לאוטובוס. מי שהתנצל בסיום בפני האוהדים היה מי שהפך לאחד השחקנים המזוהים עם המועדון, יובל שדה, שרשם פוסט ברשתות החברתיות.

“קהל יקר, כולנו מאוכזבים מהדרך והתוצאה במשחק וגם מסוף המשחק. כולנו יודעים להוקיר תודה בטוב וברע , תמיד ידענו לקחת אחריות וגם בתקופה הזאת נדע לקחת. למרות האכזבה במשחק היינו צריכים לפעול אחרת בסוף המשחק: מצטערים מהלב , אין דרך לשנות את מה שהיה .כמו שכולנו הצלחנו להביא את הקבוצה למקומות טובים ככה גם נדע ביחד להחזיר אותה למקומות האלה אתכם ובזכותכם. בעזרת השם נראה את זה כבר בשישי הקרוב”, כתב.

