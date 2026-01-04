"אני עובד קשה, לא אכפת לי מה אומרים עליי"

הפועל ירושלים התארחה אתמול (שבת) בהיכל מנורה מבטחים למפגש מול הפועל תל אביב וניצחה 77:92, זאת במסגרת המחזור ה-12 של ליגת העל, ובסיומה של תצוגת תכלית בשני צידי המגרש, חניכיו של יונתן אלון שיפרו את מאזנם לשמונה ניצחונות אל מול ארבעה הפסדים, כשבמחזור הסיום של הסיבוב הראשון יפגשו את מכבי תל אביב. בינתיים, במועדון יתכוננו למשחקה הקרוב של הקבוצה ביום רביעי מול שלאסק ורוצלאב בהאלה אורביטה.

ההגנה של ירושלים הייתה שם. במשחק, שתי מחציות בהן הקבוצה מהבירה נראתה כמו אותה קבוצה אימתנית שמשחקת ללא רגשי נחיתות ובהחלט מוכנה לאיים על התארים בכל המסגרות העונה, שניים כבר יש לה במסגרת קדם העונה, ובאחד מהם, גביע ווינר, היא זכתה לאחר ניצחון על אותה הפועל תל אביב, אותה הדיחה הפועל ירושלים בחצי גמר הפלייאוף בשנה שעברה. 36 נקודות במחצית הראשונה 31 נקודות בשנייה ו-77 נקודות בסך הכל, זה כל מה שהפועל ירושלים של יונתן אלון אפשרה לאחת מקבוצות ההתקפה הכי טובות ביורוליג וכמובן בליגת העל. במועדון דיברו על כך שהגיעו מוכנים למשחק מול קבוצתו של דימיטריס איטודיס.

ירושלים העונה התקשתה לא אחת מול יריבות פחות איכותיות ממנה ולמעשה, ב-11 המחזורים הקודמים, הקבוצה מהבירה הפסידה ארבעה משחקים, לצד זאת, דווקא נגד שתי התל אביביות חניכיו של אלון נמצאים העונה כבר ב-0:4, שוב שלושה משחקים של קדם עונה וכאמור המחזור הנוכחי. את ההבדל אגב ביכולת בין המשחקים בהתאם לזהות היריבות שייכו במועדון לצד המנטאלי. הניצחון אתמול כמובן שהיה משמעותי בגלל זהות היריבה, בגלל היכולת והדרך שלמרות פיגור דו ספרתי ברבע השני קבוצתו של אלון הראתה אופי והשורה התחתונה הייתה כמובן קשורה למאבק על המקום הראשון.

ג'ארד הארפר וים מדר (רועי כפיר)

ערב המחזור, הפועל ירושלים הייתה רחוקה ארבעה ניצחונות מהפועל תל אביב ושלושה ממכבי תל אביב, איתן היא שואפת להיאבק על המקום הראשון, זאת כאשר כמובן מחזור הסיום של הסיבוב הראשון של הקבוצה מהבירה יהיה מול הצהובים כחולים. הפער כרגע הצטמק לשני משחקים מקבוצתו של עודד קטש ושלושה מזו של איטודיס, כך שמידיעה שהפסד אתמול ירחיק אותה כמעט סופית מהמאבק, הניצחון המרשים מאוד על הפועל תל אביב השאיר אותה בתמונה, היא אמנם רחוקה משהו אך בהחלט בתמונה. במשחק עצמו, שחקני הקו האחורי של אלון עשו ככל העולה על רוחם בסופו של דבר.

קאדין קרינגטון, שהצטיין עם 20 נקודות, 5 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, אמר לאחר הניצחון המרשים: “משחק נהדר. מההתחלה ועד הסיום. כולם באו מוכנים, זה מה שאנחנו צריכים מכולם. לכולם היה חלק בניצחון, אני גאה בכולם משחק נהדר. לפני שבועיים המאמן אמר לי שאני לא אגרסיבי מספיק, זה היה האתגר שלי. היום לא רציתי להתפשר על שום דבר. כל דבר בשבילי הוא אישי. רציתי להגיע לטבעת, אם יעשו עליי עבירה, שיעשו. אם יחסמו, שיחסמו, ככה הגעתי למשחק.

“יש לנו קבוצה נהדרת, לפעמים אנחנו קצת עצלנים, וזה עלינו ולא על אף אחד אחר. אנחנו יודעים כמה טובים אנחנו. לפעמים אנחנו באים למשחקים האלה לא רציניים. במשחקים כאלה לא צריכים לדבר איתנו. אנחנו מוכנים. זה הצעד הבא של המסע שלנו, להבין איך לשחק נגד הקבוצות האחרות. כולם יתנו מולנו את הכי טוב שלהם. אני לא שם יותר מדי תשומת לב למה שהם אומרים עליי. אין לי טוויטר או אינסטגרם, לא רואה חצי מהדברים. אני בא לעבוד בכל יום, אני עובד קשה, לא אכפת לי מה אומרים. אני אדם מבוגר עם ילד בדרך ואישה. אין לי זמן לשים לב למה שאומרים עליי.

הפתיעה אותה: הפועל ים מנצחת את הפועל ת"א

“יש לנו את הקבוצה לזכות באליפות, גם בעונה שעברה הייתה לנו קבוצה כזאת. איבדנו שחקנים אבל גם הוספנו שחקנים נהדרים. אם נישאר ככה ונשחק כמו במשחקים האחרונים, אנחנו יכולים לנצח רק את עצמנו. אני אחד המבוגרים בקבוצה הזאת, אני צריך להראות את זה באימונים ובמשחקים. חפרנו לעצמנו בור. נצטרך לקחת את זה יום אחרי יום, אבל יש לנו מטרה, אנחנו שמים על המקום הראשון לב, אבל יש עוד דרך”.