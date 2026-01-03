אוהדי אספניול הניפו שלטי 'חולדה' לעבר גארסיה

אחד המעברים המתוקשרים והמדוברים של הקיץ האחרון, היה זה של ז’ואן גארסיה שחצה את הכביש ועבר מאספניול לשורותיה של ברצלונה בעבור סכום של כ-25 מיליון אירו. ישנה שנאה גדולה בין שני המועדונים שנפגשו הערב (שבת) בדרבי הקטלוני והאוהדים ב-RCDE הביעו את מחאתם כלפי השוער.

בתקשורת הספרדית סיקרו את האירוע: “בדקה ה-13, לאחד היציעים היה תכנון מיוחד. לכבוד מספר החולצה של ז’ואן גרסיה, באיזור האולטראס של המארחת, בו מתאספות קבוצות האוהדים, נפרשו מאות שלטים. עליהם נראו ציורים של חולדות בצבעי ברצלונה ומסרים לשוער. יתר על כן, בכל פעם שז’ואן נגע בכדור, השריקות והרעש היו מחרישי אוזניים”.

עוד לפני שהדרבי הקטלוני יצא לדרכו דובר רבות על היחסים הרעים בין המועדונים כשאספניול הוציאה הודעה כי לא תאפשר לאוהדי ברצלונה להיכנס לאצטדיון. כזכור ברצלונה חגגה את שתי האליפויות האחרונות שלה במגרש של יריבתה העירונית