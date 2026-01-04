יום ראשון, 04.01.2026 שעה 08:16
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

מוסא ובן דוד יחזרו ל-11, התלבטות בקישור

השניים, שנעדרו מול ריינה ישובו נגד בית"ר. אברהם או מרדכי יפתחו, גם שאהין יעלה בהרכב אחרי כחודשיים. ברדה: "משחקים נגד הקבוצה בכושר הטוב בארץ"

|
שי בן דוד (רועי כפיר)
שי בן דוד (רועי כפיר)

לאחר ההפסד הכואב למכבי בני ריינה במחזור שעבר, עירוני קריית שמונה תארח הערב (ראשון, 20:30) את בית"ר ירושלים, בידיעה שהסיכויים לא לטובתה ותנסה לנצל את הפסדה של הפועל ירושלים למכבי תל אביב, במטרה לפתוח פער גדול יותר מהקו האדום.

שי בן דוד ועלי מוסה, שנעדרו מהמפגש האחרון בשלישי עקב הרחקות, יחזרו לסגל וישירות להרכב, כאשר גם בילאל שאהין, שהחלים מהפציעה והחל לקבל דקות, יחזור לעמדת המגן השמאלי לאחר קרוב לחודשיים, כשהראל גולדנברג יתחיל על הספסל.

לברדה התלבטות בקישור: כריסטיאן מרטינס ואופיר בנבנישתי צפויים לפתוח, כאשר יאיר מרדכי ואביב אברהם מתחרים על המקום בחלק הקדמי יותר. אריאל שרצקי שוחח עם המאמן שי ברדה על כעסו לאחר החילוף במחצית השנייה באצטדיון "בראל", כאשר במועדון ציינו כי העניין חלף.

אביב אברהם. בתמונת ה-11 (ראובן שוורץ)אביב אברהם. בתמונת ה-11 (ראובן שוורץ)

"אנחנו נמצאים בתקופה פחות טובה וצריך להודות בזה. אנחנו עובדים בשני מישורים: המישור הראשון הוא לחזק את הקבוצה ולתת אופטימיות לקראת ינואר, שאני מקווה שנעשה את זה. המישור השני הוא שאנחנו צריכים לקבל כמה שיותר נקודות כי אין ברירה", אמר המאמן שי ברדה לקראת ההתמודדות.

"אנחנו משחקים נגד הקבוצה בכושר הכי טוב בארץ, אבל אני מאמין גדול בשחקנים שלי שנדע למחוק את הפערים דרך שיטת המשחק שלנו. זה נכון שזה לא נראה בשבועות האחרונים ושאנחנו בתחתית, אבל מרבית המשחקים הטובים קרו דווקא נגד הקבוצות הגדולות. אני מקווה שניקח כמה שיותר נקודות עד ינואר ובינואר נעשה את השינויים שאנחנו צריכים לעשות”, הוסיף.

שי ברדה (רועי כפיר)שי ברדה (רועי כפיר)

הרכב משוער: דניאל טננבאום, עובדיה דרוויש, שי בן דוד, נמניה ליוביסבלייביץ', בילאל שאהין, אופיר בנבנישתי, כריסטיאן מרטינס, אביב אברהם (יאיר מרדכי), עלי מוסא, מוחמד אבו רומי ואדריאן אוגריסה.

