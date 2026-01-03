יום שבת, 03.01.2026 שעה 22:48
צפו: איטודיס משתולל בהפסד של הפועל ת"א

נתפס על ידי השחקנים והצוות: המאמן היווני קיבל טכנית במהלך הרבע השלישי בהתמודדות בה האדומים נכנעו 92:77 להפועל ירושלים, ואיבד עשתונות. צפו

דימיטריס איטודיס עצבני (רועי כפיר)
דימיטריס איטודיס עצבני (רועי כפיר)

הפועל תל אביב ספגה הערב (שבת) את הפסד הבכורה שלה בליגת ווינר סל, כשבמסגרת מחזור ההשלמה נכנעה 92:77 להפועל ירושלים בהיכל מנורה ולא בפעם הראשונה. האדומים מתקשים מול החבורה של יונתן אלון, שחגגה באולם הביתי של מחזיקת היורוקאפ.

במהלך הרבע השלישי של ההתמודדות, או למעשה די בתחילת אותו רבע, המאמן המפסיד דימיטריס איטודיס השתולל לגמרי על הקווים. אותה התנהגות של היווני הגיעה לאחר שנשרקה עבירת תוקף של ים מדר.

איטודיס נראה זועם במיוחד ואף קיבל עבירה טכנית, אחריה איבד עשתונות לגמרי כשדן אוטורו, איתי ברגר מנהל הקבוצה ואחרים מהצוות, מנסים לתפוס אותו וכמעט ולא מצליחים עד אשר המאמן נרגע. שחקנים נוספים הגיעו להרגיע בהמשך.

צפו: איטודיס מאבד את זה

הפועל ת”א למעשה הפסידה לראשונה העונה פעם שנייה ברציפות אחרי שנכנעה גם לז’לגיריס ביורוליג, וכבר בעוד שלושה ימים תפגוש למשחק בית את דובאי, שם איטודיס יקווה לחזור לנצח.

