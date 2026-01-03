כשב"ש באה בגישה הנכונה, קשה לעצור אותה

אחרי שחזרה למסלול הניצחונות בליגה עם ה-1:4 על הפועל ירושלים, הפועל באר שבע ידעה שהיא צריכה להוכיח את עצמה גם במשחקי החוץ בגלל איבודי הנקודות בתקופה האחרונה ועמדה במשימה ובגדול עם 0:5 מוחץ על בני סכנין בדוחא. הקבוצה של רן קוז'וק הביסה את החניכים של שרון מימר במשחק שבו הרוויחה גם שלוש נקודות ועוד כמה דברים עליהם דיברנו בפרק.

בפרק חדש בפודקאסט הפועל ב"ש בערוץ הפודקאסטים של ONE, איציק כלפי ודובב גבאי ניתחו את הההופעה והאתגר הקשה נגד סכנין, איזה דברים הקבוצה הרוויחה פרט לנקודות, ההכנה וניהול המשחק של רן קוז'וק והבשורה שמביא לליגה חמודי כנעאן.

וגם: לוקאס ונטורה חוזר לעצמו גם במחויבות, החזרה של קאנגווה מאליפות אפריקה מושלמת, דן ביטון בדרך לעונה היסטורית, הפועל ב"ש עדיין חייבת להתחזק, וההכנות לאתגר הבא – מכבי חיפה בטרנר. האזנה נעימה