"אנחנו בתקופה קריטית, מתנצל בפני האוהדים"

כבר לא מושלמת. הפועל תל אביב נחלה הפסד בכורה הערב (שבת) במסגרת ליגת העל, כשזה קרה לה שוב מול הפועל ירושלים, אותה יריבה שניצחה אותה בתחילת העונה בסופרקאפ. הפעם, זה היה כחלק ממשחק השלמה מהמחזור החמישי בליגה, כשבסופו של דבר האדומים מהבירה ניצחו 77:92.

מאמן המפסידה, דימיטריס איטודיס, אמר בסיום: “כל הכבוד להפועל ירושלים. רצינו לנצח את המשחק, אני מתנצל בפני האוהדים. מן הסתם שאנחנו בתקופה קריטית, אבל אני בטוח שיש לנו את המנטליות והרצון לקום ולהילחם. רצינו לנצח, לא הצלחנו, הם היו טובים יותר. היו לנו מספר הפסדים שבהם לא היינו אמורים להפסיד”.

על השופטים: “אני לא יודע מה הולך בליגה, היה רגע שכעסתי בגלל קריטריונים של המשחק. אני לא רוצה להתייחס למה שקרה כאן איתם”.

על הפסד נוסף להפועל ירושלים: “למשחק הזה יש משמעות מיוחדת עבורנו. אנחנו עוברים דרך קשיים”.

על וסיליה מיציץ’: “מקווה שנראה אותו ברביעי”.

יונתן אלון מאמן המנצחת שיתף: “כיף גדול לכדורסל הישראלי. שוב הראינו את מה שאנחנו מכריחים את עצמנו להראות. כשאנחנו מרוכזים וצנועים, אנחנו יכולים לנצח כל קבוצה. הדרך שלי היא להתרכז בעצמנו. אנחנו מספיק טובים, קשוחים ומוכשרים. אנחנו לפעמים מקלים ראש, אבל כשאנחנו דרוכים העבודה שלי קלה. יש לי שחקנים מעולים וצוות מצוין, זה מועדון שכיף להיות פה”.

יונתן אלון (רועי כפיר)

על הארפר וקרינגטון: “הם באו לעבוד. שיחקנו נגד קבוצה טובה מאוד, שמאתגרת אותך בכל מהלך על המגרש וככה זה עובד. הכל בידיים שלנו”.

קאדין קרינגטון שכיכב עם 26 נקודות, דיבר: “תמיד טוב לבוא לכאן ולשחק. הפועל תל אביב קבוצה נהדרת, אנחנו תמיד מחכים למשחקים כאלו. הייתה לנו תקופה קשה בליגה, אז הניצחון הזה יכול להרים אותנו. שיחקנו קשה, אנחנו שולטים במה שאנחנו עושים ונשארים מפוקסים. אני רוצה לנצח. אני מגיע לכל משחק בגישה דומה, ככה גם כאן.