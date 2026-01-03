מימר: השופטים פשוט מזלזלים בקבוצות הקטנות

בני סכנין ספגה תבוסה כואבת הערב (שבת) בדמות 5:0 להפועל באר שבע, באצטדיון דוחא. החבורה של שרון מימר ספגה כרטיס אדום גבולי מאוד, שלאחריו המשחק קיבל כיוון ברור.

מאמן הקבוצה, שרון מימר דיבר בסיום: ״עד האדום היינו במשחק, לא ראיתי מצבים טובים של ב״ש. טבעי שהם שלטו יותר. ככל שהמשחק התפתח יכולנו לתפוס אותם יותר לא מוכנים. ככל שעובר הזמן בלי לספוג נגד קבוצה כמו ב״ש זה לטובתך. אם לא היה אדום היה מתפתח משחק אחר. אי אפשר לנתק את האדום. זה מתנה בדקה כל כך מוקדמת. נשברנו מנטאלית אחרי הגול עם היד״.

״נפלנו קצת מהרגליים והתוצאה הביאה אותנו למקום פחות טוב. ב״ש מקום ראשון בזכות, הם קבוצה מאוד איכותית. לא דיברתי על שופטים הרבה זמן ואני לא רוצה להתעסק בזה, אבל יש לי ניסיון של מעל 30 שנה ויש שופטים ששופטים באירופה ומקבלים ביטחון וחושבים שהם מעל הכדורגל. הזלזול הזה של לא לשרוק לנו עבירות, זה מוגזם״.

יואב מזרחי מראה למתיו קוג'ו את האדום (עמרי שטיין)

״יגאל פריד שפט אותנו נגד יפו והערב היה בוואר, ויש תחושה שהוא חושב שהוא מעל המשחק. הייתה פה החמרה עם האדום, קשה לי לקבל את הזלזול הזה. זה זלזול. לצד השני זה לא היה קורה. יש הבדלים מהותיים בין קבוצות גדולות לפחות. השופטים מזלזלים בנו ונותנים כבוד לגדולות. אנחנו באים לעשות את המקסימום, יש פה שתי קבוצות שמתכוננות בצורה שווה למשחק, מאותה ליגה, לא יכול להיות שהשופטים עושים איפה ואיפה בין קבוצות בליגה״.

״נפלנו מנטאלית, דיברנו על שני הגולים שקיבלנו במחצית. אמרנו שצריך לנסות לשמור. ספגנו גול שלישי מאשמתנו. רצינו להחזיק יותר והגול השלישי פירק אותנו״, סיכם המאמן.