יום שבת, 03.01.2026 שעה 21:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2324-2117בני סכנין6
2338-2917מכבי נתניה7
2134-2217עירוני טבריה8
2026-2516הפועל פ"ת9
1826-2216הפועל חיפה10
1833-2216מ.ס אשדוד11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

90 דקות לסק, סנגל גברה על סודן ועלתה לרבע הגמר

שחקן מכבי חיפה עלה בהרכב נבחרתו, שנקלעה לפיגור בדקה ה-7 מרגליו של עבדאללה, אך השלימה מהפך בזכות שערים של פאפה גיי (29', 45') ואמבאיה (78')

|
שחקני סנגל חוגגים (IMAGO)
שחקני סנגל חוגגים (IMAGO)

שלב שמינית הגמר של אליפות אפריקה נפתח הערב (שבת), כאשר במשחק הראשון, נבחרת סנגל של שחקן מכבי חיפה, עבדולאי סק, גברה 1:3 על סודן. מאוחר יותר, מאלי תפגוש את תוניסיה.

סנגל – סודן 1:3

זה לא היה קל, אך סנגל ברבע הגמר. הנבחרת של עבדולאי סק, שעלה בהרכב והשלים 90 דקות, נקלעה לפיגור מפתיע כבר לאחר שבע דקות של כדורגל בעקבות שער נהדר של אמיר עבדאללה, אך הצליחה להפוך עוד לפני המחצית בזכות צמד של פאפה גיי, שניצל בישול של סאדיו מאנה בדקה ה-29 ובישול של ניקולאס ג’קסון בדקה ה-45. שער של איברהים אמבאיה בדקה ה-78 מבישול נוסף של מאנה חתם את תוצאת המשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */