ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2026-2417סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1418ראיו וייקאנו13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1630-1718ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

ראפיניה, לאמין ורשפורד בהרכב ברצלונה לדרבי

ב-22:00 בערוץ ONE: פראן טורס ישלים את ההתקפה של האנזי פליק, דה יונג וגרסיה בקישור. קונדה, קוברסי, מרטין ובאלדה בהגנה, גרסיה בשער מול האקסית

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

המחזור ה-18 של הליגה הספרדית יימשך הערב (שבת, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) עם המשחק שינעל את היום הארוך, כאשר ברצלונה תתארח אצל אספניול לדרבי קטלוני מסקרן ומעניין במיוחד, כשהוא כמובן הראשון לעונה.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גרסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה, אריק גרסיה, פרנקי דה יונג, לאמין ימאל, ראפיניה, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

הקבוצה של האנזי פליק נמצאת במקום הראשון עם 46 נקודות והיא מקדימה בארבע נקודות את ריאל מדריד, שבמקום השני, כאשר זו הזדמנות עבורה להגדיל את הפער בפסגה ולהלחיץ מעט את הבלאנקוס. בסה”כ, ברצלונה סופרת שבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות ומחפשת להמשיך במומנטום החיובי.

האנזי פליק (La Liga)האנזי פליק (La Liga)

בצד השני של המתרס, אספניו נמצאת במקום החמישי בטבלה והיא קוראת תיגר, כאשר היא סופרת שלושה ניצחונות רצופים בליגה אחרי 1:2 על אתלטיק בילבאו, 0:1 על חטאפה, 0:1 על ראיו וייקאנו ומחפשת להפתיע את היריבה המרה ולהשיג ניצחון ראשון עליה לראשונה משנת 2018.

באשר למפגשי העבר, ב-15 המשחקים האחרונים, ברצלונה יצאה עם ידה על העליונה בלא פחות מ-10 משחקים, כאשר ארבעה משחקים לא הוכרעו ואספניול ניצחה פעם אחת בלבד, כאמור אי שם לפני 8 שנים, כשרשמה 0:1 קטן ברבע גמר גביע המלך הספרדי.

