סגירת המעגל המרגשת של גלי וזיו ברמן בטדי

מכבי תל אביב שבה היום (שבת) למסלול הניצחונות במסגרת המחזור ה-17, אחרי הפסד ושלוש תוצאות תיקו רצופות בליגת העל. הצהובים גברו 1:3 על הפועל ירושלים ויקוו מכאן לצאת לדרך חדשה.

מחוץ לכר הדשא, ביציעי טדי, קיבלנו רגע מרגש כאשר מי שהגיעו לצפות בהתמודדות בין האלופה לירושלמים הם האחים ואוהדי מכבי ת”א – גלי וזיו ברמן. השניים שנחטפו לעזה ב-7.10 וחזרו מהשבי לאחר יותר מ-700 ימים, זכו לראות את מחזיקת הצלחת מנצחת.

מכבי ת”א אף ציינה ברשתות החברתיות את סגירת המעגל המרגשת של השניים, כאשר ב-8.10.2023 האחים ברמן תכננו ללוות את הקבוצה אותם הם אוהדים למפגש דומה מול הפועל ירושלים בטדי, ואף כבר החזיקו בכרטיס. כמובן שאירועי אותה שבת שחורה שינו את כל התמונה.