יום שבת, 03.01.2026 שעה 19:34
4116-4317הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2324-2117בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

מכבי נשארה במאבק, אבל קשה לפתח אופטימיות

האזינו לפודקאסט: הצהובים ניצחו ועל הנייר עדיין במאבק האליפות, אך בשל היכולת, מצב הסגל והצורה בה היא משחקת תחת לאזטיץ', קשה להיות אופטימיים

|
שחקני מכבי תל אביב מודים לקהל (אורן בן חקון)
שחקני מכבי תל אביב מודים לקהל (אורן בן חקון)

מכבי תל אביב רשמה היום (שבת) ניצחון ראשון בסיבוב השני של ליגת העל אחרי 1:3 על הפועל ירושלים ופודקאסט הצהובים עם רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני התכנס כדי לסכם את ההופעה של הקבוצה באצטדיון טדי. 

האלופה אומנם ניצחה ועל הנייר היא עדיין במאבק האליפות, אבל בשל ההופעה הכללית שלה, היכולת, מצב הסגל שלה והצורה בה היא משחקת תחת ההוראות של ז’רקו לאזטיץ’, קשה מאוד לפתח אופטימיות סביב הקבוצה, וסביב האפשרות שהיא אכן תמשיך מכאן לעבר ריצה מפוארת ששווה אליפות.

אז מה חשבו חברי הפאנל על המשחק, האם הניצחון הוא באמת הסיבה שלאזטיץ’ עדיין מאמן את הקבוצה, כמה חלוץ חזק באמת ישנה את מצב הקבוצה ומה יקרה אם יגיע פנצ’ר נוסף בשבוע הבא נגד סכנין? האזנה נעימה

