מכבי נשארה במאבק, אבל קשה לפתח אופטימיות

מכבי תל אביב רשמה היום (שבת) ניצחון ראשון בסיבוב השני של ליגת העל אחרי 1:3 על הפועל ירושלים ופודקאסט הצהובים עם רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני התכנס כדי לסכם את ההופעה של הקבוצה באצטדיון טדי.

האלופה אומנם ניצחה ועל הנייר היא עדיין במאבק האליפות, אבל בשל ההופעה הכללית שלה, היכולת, מצב הסגל שלה והצורה בה היא משחקת תחת ההוראות של ז’רקו לאזטיץ’, קשה מאוד לפתח אופטימיות סביב הקבוצה, וסביב האפשרות שהיא אכן תמשיך מכאן לעבר ריצה מפוארת ששווה אליפות.

אז מה חשבו חברי הפאנל על המשחק, האם הניצחון הוא באמת הסיבה שלאזטיץ’ עדיין מאמן את הקבוצה, כמה חלוץ חזק באמת ישנה את מצב הקבוצה ומה יקרה אם יגיע פנצ’ר נוסף בשבוע הבא נגד סכנין? האזנה נעימה