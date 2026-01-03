גולדברג חזר להתאמן, אבל עדיין בספק לדרבי

בלם מכבי חיפה, שון גולדברג, שלא נכלל בסגל בשני המשחקים האחרונים בגלל פציעה, זכר להתנגשות ראשים עם ינון פיינגיזכט מול בית"ר ירושלים, ערך היום (שבת) אימון מלא ואף שימש כ"ג'וקר" במשחקון פנימי.

לפי שעה, גולדברג בספק לדרבי החיפאי ביום שני. בכל מקרה, מי שאמורים להמשיך כצמד בלמים מול הפועל חיפה הם ליסב עיסאת ואלעד אמיר, שכפי שפורסם ב-ONE, יקבל הצעה לחוזה חדש לשלוש שנים הקרובות.

ברק בכר אמור רק באימון המסכם מחר לתרגל את ההרכב. לא נראה שהמאמן יעשה שינוי, אלא ימשיך להריץ את ההרכב שפתח ב-0:4 על מ.ס אשדוד, מה שאומר שבחלק הקדמי ימשיכו לשחק קנג'י גורה, גיא מלמד וסילבה קאני, שעושה התקדמות יפה בשני המשחקים האחרונים.

סילבה קאני חוגג (רדאד ג'בארה)

למרות ההתקדמות של סילבה קאני בתקופה האחרונה, במכבי חיפה ממשיכים לחפש לקראת חלון ההעברות של חודש ינואר שחקן כנף, זאת בנוסף לקשר מתחת לחלוץ.

הקבוצה תעלה במדים חדשים לדרבי ביום שני, כשסמי עופר יהיה מלא עד אפס מקום. על החולצה יתנוסס לוגו “מכבי” האנכי ששימש את הקבוצה באמצע שנות ה-70 על גבי חולצת פסים ירוק-לבן של המלבישה הרשמית של הירוקים: “Adidas”.

שחקני מכבי חיפה עם החולצה המיוחדת (האתר הרשמי של מכבי חיפה)

עיצוב החולצה מתבסס על הסגנון בו עוצבה חולצת המשחק של הקבוצה באותן שנים ומשלב את החדשנות הטכנולוגית של “Adidas” ויוצר חולצה מקורית ומיוחדת במהדורה מוגבלת שתמכר בחנויות המועדון.

