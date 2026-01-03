"הכוחות תפסו אלות, אגרופנים, מסמרים וסכינים"

הפועל באר שבע עדיין בפסגת ליגת העל ורוצה גם להישאר שם לפחות לשבוע נוסף, כאשר בשעה זו היא מתארחת אצל בני סכנין במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל. אלא שלא הכל שקט בסביבת אצטדיון דוחא.

אוטובוס שלם ובו חברי ארגון האוהדים של הפועל באר שבע מעוכב מחוץ לאצטדיון דוחא ללא סיבה. אותם 50 אוהדים שעשו את דרכם מבירת הנגב למשחק, עוכבו מחוץ לאצטדיון והאוטובוס כולו מעוכב לתחנת המשטרה בכרמיאל.

מבחינת המשחק עצמו, המוליכה, בהובלת רן קוז’וק, קיבלה בחזרה לשורותיה את קינגס קאנגווה ששב מאליפות אפריקה ואחרי שלושה משחקים בהם התקשו, בין היתר נגד שדרות בגביע, ואף הופתעו בתבוסה לטבריה, שבה האורחת למסלול עם 1:4 מהדהד על הפועל ירושלים. כעת, היא רוצה להגדיל לפחות זמנית את הפער מבית”ר לחמש נקודות.

כלי הפירוטכניקה שנלקחו (דוברות המשטרה)

עוד ממה שהמשטרה תפסה באוטובוס (דוברות המשטרה)

אוהד באר שבע שנמצא על האוטובוס ובו 50 אוהדים שמעוכבים ללא הסבר מהמשטרה אמר ל-ONE: "מרגישים כמו בני ערובה, אף אחד לא אומר לנו כלום ואין אף הוראה מה לעשות. לא נותנים לנו לרדת מהאוטובוס. יש פה אנשים שהגיעו למשחק באוטובוס מאורגן כי מדובר בהסעה שאמורה להיות מאובטחת. עוד דוגמה לאיך לא סופרים את אוהדי הכדורגל בארץ. אנשים מבזבזים כסף וזמן ובהחלטה שרירותית לא נותנים לנו להיכנס ולעודד את הקבוצה שלנו. בושה".

מדוברות המשטרה נמסר: “במסגרת היערכות משטרת ישראל לקראת משחק הכדורגל שהתקיים הערב, באצטדיון דוחא בסכנין, בין הקבוצות הפועל ב”ש ובני סכנין נפרסו כוחות משטרה רבים באזור האצטדיון ובצירי הנסיעה שפעלו לשמירה על ביטחון הציבור, הסדר הציבורי והחוק.

במסגרת פעילות השוטרים, הכוחות תפסו, בתוך אוטובוס על כביש 784, של הקבוצה האורחת שעשה דרכו אל האצטדיון כלי תקיפה ואמצעי פירוטכניקה שונים וביניהם אלות, אגרופנים, אבוקות, קרשים עם מסמרים וסכינים. השוטרים ממשיכים כעת בבדיקת נסיבות האירוע.

משטרת ישראל תמשיך לפעול בכלל האמצעים למען הבטחת שלומם של האוהדים הנורמטיביים המגיעים למגרשי הכדורגל במטרה ליהנות מאירוע ספורט ותפעל בנחישות נגד אלה הפועלים בניגוד לחוק ופועלים לפגוע בסדר הציבורי”.