אין חשמל במושבה: הפועל פ"ת - ריינה יידחה?

הפועל פתח תקווה אמורה לארח הערב (שבת, 18:30) את מכבי בני ריינה במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל. אלא שלא בטוח כלל שאותה התמודדות תצא לדרך, משום שאין חשמל כרגע באצטדיון המושבה.

כל זה קורה פחות משעה לפתיחת המשחק בין החבורה של עומר פרץ לזו של אדהם האדיה, כרגע, הקהל הפסיק להיכנס ובקרוב ינסו לבדוק אם ניתן לקיים את המשחק ולמצוא פתרון לסוגיה.

במנהלת הליגות הודיעו: “בשל תקלת חשמל אין כרגע תאורה באצטדיון. הנהלת האצטדיון מטפלת כעת בתיקון התקלה. נעדכן בהקדם”. יש לציין, שהשחקנים עדיין לא עלו לחימום וייתכן שהמשחק יידחה או יבוטל.

כרגע החשמל חזר רק לחדרי ההלבשה.