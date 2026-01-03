יום שבת, 03.01.2026 שעה 18:08
כדורגל ישראלי

אין חשמל במושבה: הפועל פ"ת - ריינה יידחה?

הקבוצה של פרץ אמורה לארח ב-18:30 את החבורה של האדיה, אך נפילת החשמל באצטדיון שמה את העניין בסימן שאלה: "מטפלים בתקלה". השחקנים לא עלו לחימום

|
החושך במושבה (חגי מיכאלי)
החושך במושבה (חגי מיכאלי)

הפועל פתח תקווה אמורה לארח הערב (שבת, 18:30) את מכבי בני ריינה במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל. אלא שלא בטוח כלל שאותה התמודדות תצא לדרך, משום שאין חשמל כרגע באצטדיון המושבה.

כל זה קורה פחות משעה לפתיחת המשחק בין החבורה של עומר פרץ לזו של אדהם האדיה, כרגע, הקהל הפסיק להיכנס ובקרוב ינסו לבדוק אם ניתן לקיים את המשחק ולמצוא פתרון לסוגיה.

במנהלת הליגות הודיעו: “בשל תקלת חשמל אין כרגע תאורה באצטדיון. הנהלת האצטדיון מטפלת כעת בתיקון התקלה. נעדכן בהקדם”. יש לציין, שהשחקנים עדיין לא עלו לחימום וייתכן שהמשחק יידחה או יבוטל.

כרגע החשמל חזר רק לחדרי ההלבשה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */