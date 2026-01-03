רוטציה רחבה בהפועל פתח תקווה מול בני ריינה

שנת 2026 נפתחה וחובבי הכדורגל הישראלי מקבלים חגיגת יום שבת, שממשיכה עם משחק נוסף במסגרת המחזור ה-17 של ליגת העל, כשהפועל פתח תקווה תארח היום (שבת, 18:30) את נועלת הטבלה, בני ריינה.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, עידן כהן, מתן גושה, איתי רוטמן, שחר רוזן, בוני אמיאן, נדב נידם, צ’יפיוקה סונגה, רועי דוד, קליי ושביט מזל

הרכב בני ריינה: ליאור גליקליך, איאד חלאילי, איאד חוטבא, מילאדין סטבאנוביץ', ג'וניור פיוס, עבדאללה ג'אבר, איהאב גנאים, עידן גורן, אווסו קוואבנה, ז’ה טורבו ומוחמד שכר.

עבור המלאבסים, עד כה העונה שונה בתכלית מהפעם הקודמת בה הם בילו בליגת העל. אם לפני שנתיים המארחת בילתה בעיקר מתחת לקו האדום, מה שהוביל בסופו של דבר לירידת ליגה, ניצחון הערב עשוי בקונסטלציה מסוימת לשים אותם במקום השישי, המוביל אל הפלייאוף העליון בסיום העונה הסדירה, גם אם זה באופן זמני.

בצד השני עומדת נועלת הטבלה. מי שכבר הייתה נראית בדרך הבטוחה לרדת ליגה קיבלה חמצן במחזור האחרון, כשהצליחה לנצח את עירוני קריית שמונה בקרב התחתית והתקרבה עד לשש נקודות ממקום המוביל לחוף מבטחים. ניצחון הערב יקרב אותם צעד נוסף אל עבר המטרה לשמה אדהם האדיה חזר אל הקווים.

במפגש הקודם בין הקבוצות העונה הפועל פתח תקווה חגגה עם 1:6 מהדהד לרשתה של ריינה, שאירחה את המשחק וראתה צמדים של צ’יפיוקה סונגה וג’יימס אדניי, כשרועי דוד וקליי הצטרפו כדי לקבוע את התוצאה המרשימה.