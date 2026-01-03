יום שבת, 03.01.2026 שעה 17:54
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

"זה קל יותר כשאתה כובש 2 שערים ב-10 דקות"

ז'רקו לאזטיץ' אמר לאחר הניצחון על הפועל ירושלים: "ניצחון טוב עבורנו, שלטנו בהכל. אנדרדה? זה לא יבוא מהשמיים, רק דרך עבודה קשה". וגם: מדמון

|
ז׳רקו לאזטיץ׳ (אורן בן חקון)
ז׳רקו לאזטיץ׳ (אורן בן חקון)

אחרי ארבעה משחקי ליגה ללא ניצחון, הרוחות נרגעו מעט אצל מכבי תל אביב, שהצליחה להשיג שלוש נקודות חשובות שיתנו אוויר לנשימה למערכת אחרי ה-1:3 על הפועל ירושלים.

מאמן הקבוצה, ז’רקו לאזטיץ’, דיבר על התחושות: “ניצחון טוב עבורנו. שלטנו בהכל, אבל אחרי שספגנו גול לא מחויב, המשכנו. בסופו של דבר אנחנו ניצחנו ואנחנו ממשיכים לעבוד כבר ממחר. השינוי הוא שניצחנו את המשחק, זה קל יותר כשאתה כובש שני שערים בעשר הדקות הראשונות. לפעמים אנחנו סובלים, אבל היום היה טוב”.

על אלעד מדמון: “הוא היה צריך את זה, זה היה נראה ככה. הוא היה טוב מאוד”. על כריסטיאן בליץ’ הוסיף לאזטיץ’: “הוא עם שבר קטן בעצם הלחי, אנחנו מחכים לראות אם הוא צריך ניתוח או לא. בינתיים הוא מתאמן, אבל לא יכול לשחק”.

עידו שחר ואלעד מדמון חוגגים (אורן בן חקון)עידו שחר ואלעד מדמון חוגגים (אורן בן חקון)

על קרווין אנדרדה: “אנחנו עובדים איתו בכל יום, היום הוא היה טוב. זה היה אולי המשחק הכי טוב שלו. זה לא יבוא מהשמיים, רק דרך עבודה קשה. הוא התאמן בשבועיים האחרונים ללא אף בעיה. בהתחלה הוא סבל מפציעות וזה למה הוא לא שיחק כמעט”.

על בני סכנין: “קבוצה קשה מאוד. ממחר נתחיל בהכנות. מימר הוא מאמן טוב מאוד שמכין את הקבוצה שלו כמו שצריך. יש לנו שבוע, אולי בפעם הראשונה העונה, להכין את הקבוצה ולראות מי מוכן למשחק. אחר כך יש לנו שבעה משחקים בשבועיים”.

אופק מליקה דיבר גם כן: “אנחנו לא נלחצנו לפני המשחק, באנו לעשות את העבודה שלנו. ברור שאנחנו רוצים בכל משחק להביא את הניצחון, מאמין שעכשיו נתחיל תקופה חדשה וטובה יותר”.

אופק מליקה הודף את הפנדל (אורן בן חקון)אופק מליקה הודף את הפנדל (אורן בן חקון)

על עצירת הפנדל: “דיברתי גם עם השחקן והוא אמר לי שזו פעם ראשונה שהוא בועט פנדל. הרגשתי שהוא יבעט לצד הזה ובסוף ה’ היה איתי. אנחנו מתכוננים בדיוק לרגעים האלה ולעשות את זה ואני שמח מאוד שהצלחתי”.

על צמצום הפער, לפחות זמנית: “אנחנו עדיין כאן. אני לא מאמין לכל הדברים שאומרים. יש עוד המון משחקים, גם הרבה משחקי ראש בראש, אני מאמין שאנחנו יכולים לקחת את האליפות”.

על המעמד שלו בקבוצה: “בהתחלה הייתה תקופה לא פשוטה, פתחתי את העונה לא כל כך טוב עם המשחק שהיה בפאפוס. זה גרם לי להרגיש רע, אבל המשכתי לעבוד קשה, הרמתי את הראש, הצוות ראה את זה ואני שמח מאוד שבסוף ניתבתי את זה למקומות טובים ואני מקווה להישאר בשער”.

זיו אריה (אורן בן חקון)זיו אריה (אורן בן חקון)

גם מאמן המפסידה, זיו אריה, התייחס למשחק: “הפסדנו לקבוצה טובה מאיתנו, ממשיכים הלאה. עשיתי מה שחשבתי לנכון כמו בכל משחק”.

על סדריק דון: “בחרתי את השחקנים שחשבתי שהגיע להם לשחק היום”.

על האמונה מהמועדון למרות התוצאות: “נמשיך בדרכנו ונאמין שנצא מהמצב. אני לא יכול לשנות את העובדות שהמצב לא טוב, נאמין שיהיה טוב”.

על חיזוק אפשרי: “אני לא עוסק בזה, אני מנסה לקדם את הסגל שלי בצורה הכי טובה שיש, אם יהיה חיזוק נביא”.

על הקהל: “זה קהל אדיר, עצוב לי שזה ככה, אבל נמשיך לעבוד כדי לשמח אותם בהמשך”.

אווקה אשטה (רדאד גאווקה אשטה (רדאד ג'בארה)

קפטן הפועל ירושלים, אווקה אשטה, שיתף מהצד שלו בסיום: “התחלנו גם היום את המשחק פחות טוב. היו החלטות של שופטים שלנו אין שליטה עליהם, אבל אני חושב שהתאוששנו ונכנסנו למשחק מהר. אנחנו נצטרך להיות יותר אגרסיביים, לקחת על עצמנו יותר. אם אני הייתי עושה את ה-2:2, אולי היה משחק אחר”.

על החמצת הפנדל: “זה מתסכל מאוד. אני מנסה לקחת על עצמי הרבה בתקופה האחרונה. הרגשתי שהייתי צריך לקחת את הפנדל, מאכזב, אבל אין מה לעשות זה הכדורגל, אני אמשיך לקחת על עצמי וננסה להילחם עד הסוף”.

על המאזן של הקבוצה: “אני חושב שאנחנו חייבים לקחת על עצמנו עוד קצת. זו שנה מאוד קשה שעברנו בה הרבה. יש עוד הרבה זמן, אני מאמין בחבר’ה שלי, והרבה שחקנים חייבים למועדון הזה הרבה. נצטרך לעבוד קשה ולתקן את הדברים שלא עובדים”.

