נערים ב' של מכבי חיפה סגרה סיבוב בפסגה

המחזור האחרון (17) במסגרת הסיבוב הראשון בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה לשנתוני 2010, יצא לו לדרך היום (שבת) כאשר מכבי חיפה המשיכה להיות בלתי מנוצחת והפעם, רשמה ניצחון 13 העונה, לאחר 3:4 משוגע מול הפועל ראשון לציון. הפועל באר שבע, שהפסידה 2:0 למ.ס אשדוד, תתמודד בפלייאוף התחתון. עוד צפוי לנו: דרבי פתח תקוואי בפלייאוף העליון.

הפועל ראשון לציון – מכבי חיפה 4:3

הקבוצה של אופיר קופל עמדה היטב מול המוליכה, אפילו הוליכה כנגדה 0:1, אלא שהירוקים של אליעזר בן אהרון עשויים העונה מחומר מיוחד, כזה שלא משאיר כל סיכוי ליריבה. שגיא אולי קבע 0:1 כתום, צמד של אורי אדמן הוריד הקבוצות לחדרי ההלבשה ביתרון 1:2 ירוק. במחצית השנייה, נועם סגל ואריאל דורה קבעו 1:4 ירוק, איתמר שרביט ונשגב שאול צימקו ל-4:3.

למרות המחמאות לכתומים המקומיים, מכבי חיפה שומרת על מאזן נהדר, יחד עם 13 ניצחונות, ארבע תוצאות תיקו ואפס הפסדים, ביחס שערים 16:49 (כבשה הכי הרבה שערים, לפחות עד משחקה של מכבי תל אביב מול הפועל ניר רמת השרון), כשלרשותה 43 נקודות. ראשון לציון תשחק בפלייאוף התחתון, כשעם יכולת כזאת, צפויה להיות ראשונה בחלק התחתון של הטבלה.

בני יהודה ת"א – מכבי פתח תקווה 2:0

ניצחון 11 העונה למכבי פתח תקווה, שממשיכה ביכולתה הטובה מהשבועות האחרונים, כשהמטרה גם להיצמד עוד יותר למוליכה, מכבי חיפה. תומר בוזוקושוילי ועידן קוסטאקי (92') קבעו את תוצאת המשחק מול הכתומים משכונת התקווה. אביב ריין ושחקניו החזיקו מעמד 49 דקות כשנשארים הם בחלקה התחתון של הטבלה – שם ישחקו את הפלייאוף התחתון.

הפועל חדרה – הפועל תל אביב 1:0

המקומיים הקשו יתר על המידה על החבר'ה של אופיר אמסטרדמר, הרי שידעו כי ללא נקודות ייתכן והפלייאוף העליון יילקח להם מהידיים. שער בודד של אדיסו אלמו בדקה ה-14 להתמודדות קבע 0:1 אדום – להפועל תל אביב. אלמו ממשיך בעונתו הנהדרת, יחד עם 11 שערים בכל המסגרות. הפועל תל אביב עם ניצחון 12 העונה, בעוד הפועל חדרה בהפסד שמיני העונה. יש לציין כי הפועל תל אביב פספסה פנדל ולהפועל חדרה בוטל פנדל מסיבה שאיננה ברורה לעין.

הפועל תל אביב נערים ב' (באדיבות המועדון)

מ.ס אשדוד – הפועל באר שבע 0:2

אשדוד גברה על האדומים מבירת הנגב וקבעו כי גם במשחקי הפלייאוף התחתון השתיים יפגשו להן. רוי אביטן ויאיר אלמוזנינו קבעו את תוצאת המשחק. שחקניו של בר הרוש ספגו את הפסדם ה-10 העונה בליגה. אשדוד, למרות שמתקשה העונה בבית, עם ניצחון ביתי שני העונה, מה שאומר שלרשותה חמישה ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ו-11 הפסדים במאזנה.

הפועל פתח תקווה – הפועל קריית שמונה 0:1

שער בודד של איברהים קודוס סומהורו, זו שנה שנייה שלו בכחול, קבע את תוצאת המשחק, מה שצפוי להביא לנו בפלייאוף העליון דרבי בין הפועל למכבי פתח תקווה. בעונה החולפת סגר 11 שערים, העונה יש לו כבר שבעה בכל המסגרות. קריית שמונה בהפסד 10 במספר העונה, שמשאיר אותה במקום ה-17, הלפני האחרון, עם 11 נקודות.

שחקני הפועל פתח תקווה נערים ב' (באדיבות המועדון)

ישוחקו בהמשך:

הפועל רמת גן – בית"ר ירושלים (04/01, ספארי רמת גן, 17:30)

הפועל רעננה – מ.כ נהלל יזרעאל (04/01, פארק צפוני סינתטי רעננה, 18:00)

מכבי תל אביב – הפועל ניר רמת השרון (04/01, קריית שלום סינתטי תל אביב, 18:00)

הפועל ירושלים – מכבי נתניה (05/01, אבו גוש, 16:30)