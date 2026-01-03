יום שבת, 03.01.2026 שעה 17:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3816-3816הפועל ב"ש1
3618-3816בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2516-3116מכבי חיפה4
2520-2916הפועל ת"א5
2319-2116בני סכנין6
2334-2916מכבי נתניה7
2026-2516הפועל פ"ת8
1826-2216הפועל חיפה9
1833-2216מ.ס אשדוד10
1834-1816עירוני טבריה11
1327-1816עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
740-1416מכבי בני ריינה14

קאנגווה על הספסל, אליאס פותח בקישור של ב"ש

הקשר ששב מנבחרת זמביה השבוע ימתין לדקות. הקשר יחליפו לצד ונטורה ופרץ. בצד שני שייח יוסף יקבל הזדמנות כבר מהשריקה אחרי שכבש מול הפועל חיפה

|
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)
שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

אחרי המשחק המוקדם בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב, המחזור ה-17 בליגת העל ממשיך היום (שבת, 17:30) עם משחקה של בני סכנין, שמארחת את מוליכת הטבלה הפועל באר שבע.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, איאד אבו עביד, חסן חילו, מארון גנטוס, עדן שמיר, עומר אבוהב, ג’בייר בושנאק, מתיו קוג’ו, מוסטפא שייח יוסף וארתור מריניאן.

הרכב הפועל באר שבע: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, אליאל פרץ, לוקאס ונטורה, שי אליאס, דן ביטון, זאהי אחמד ואיגור זלאטנוביץ’.

מוסטפא שייח יוסף. יקבל הזדמנות בהרכב בני סכנין (עמרי שטיין)מוסטפא שייח יוסף. יקבל הזדמנות בהרכב בני סכנין (עמרי שטיין)

בבני סכנין חולמים בגדול. למרות ההדחה המפתיעה מגביע המדינה, שרון מימר ושחקניו התאוששו עם 0:2 על הפועל חיפה שמיקם אותם נכון לפתיחת המחזור במקום השישי בטבלה, המוביל בסיום העונה הסדירה לפלייאוף העליון. המארחת תשמח להגדיל את רצף המשחקים ללא ניצחון חוץ של הדרומיים לשלושה כאלו.

מנגד, המוליכה, בהובלת רן קוז’וק, קיבלה בחזרה לשורותיה את קינגס קאנגווה ששב מאליפות אפריקה ואחרי שלושה משחקים בהם התקשו, בין היתר נגד שדרות בגביע, ואף הופתעו בתבוסה לטבריה, שבה האורחת למסלול עם 1:4 מהדהד על הפועל ירושלים. כעת, היא רוצה להגדיל לפחות זמנית את הפער מבית”ר לחמש נקודות.

זה יהיה המפגש השני בין הצדדים העונה, כשבסיבוב הקודם הפועל באר שבע יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 1:3, זאת בזכות שני שערים מוקדמים של אליאל פרץ וקרלו ברוצ’יץ’ (עצמי).

