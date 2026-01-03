יום שבת, 03.01.2026 שעה 16:08
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3813-2817מילאן1
3614-3516אינטר2
3413-2416נאפולי3
3311-2017רומא4
3215-2317יובנטוס5
3012-2317קומו6
2614-2416בולוניה7
2412-1817לאציו8
2221-2217ססואולו9
2219-2017אטאלנטה10
2229-1818אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1825-1918קליארי14
1718-1116פארמה15
1622-1116לצ'ה16
1427-1717גנואה17
1225-1316ורונה18
1124-1217פיזה19
928-1717פיורנטינה20

קומו ניצחה 0:1 את אודינזה, דה קוניה הכריע

כשניקו פאס צפה במשחק מהספסל לאורך רוב שלביו, חבריו הסתדרו והצליחו לרשום ניצחון נוסף במאבק על הרביעייה הראשונה בטבלה. הקפטן כבש מהנקודה הלבנה

|
שחקני קומו חוגגים עם לוקאס דה קוניה (IMAGO)
שחקני קומו חוגגים עם לוקאס דה קוניה (IMAGO)

אחרי שמילאן פתחה את מחזור 18 בליגה האיטלקית עם המשחק הראשון לשנת 2026 בהצלחה עם ניצחון, הסרייה א’ המשיכה גם היום (שבת), כשקומו גברה 0:1 על אודינזה. בהמשך, גנואה תארח את פיזה, ססואולו תפגוש את פארמה, יובנטוס תשחק נגד לצ’ה וקרב ענק יתקיים בין אטאלנטה לרומא.

קומו - אודינזה 0:1

ססק פברגאס בחר לתת לכוכב הקבוצה המארחת, ניקו פאס, מנוחה, וצפה בחבריו מסתדרים בלעדיו על אף שעלה לדקות הסיום. למרות שהתקשו להגיע למצבים, רגע אחד של חוסר זהירות מצד יאקוב פיוטרובסקי, שהפיל את אלברטו מורנו ברחבה, שלח את לוקאס דה קוניה אל הנקודה הלבנה. ניקולו זאניולו כבר חגג את השוויון אבל הגול שלו נפסל בטענת נבדל, שסימנה את האותות לחגיגה מצד הלריאני, שממשיכים לאיים על הרביעייה הראשונה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */