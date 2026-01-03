קומו ניצחה 0:1 את אודינזה, דה קוניה הכריע

אחרי שמילאן פתחה את מחזור 18 בליגה האיטלקית עם המשחק הראשון לשנת 2026 בהצלחה עם ניצחון, הסרייה א’ המשיכה גם היום (שבת), כשקומו גברה 0:1 על אודינזה. בהמשך, גנואה תארח את פיזה, ססואולו תפגוש את פארמה, יובנטוס תשחק נגד לצ’ה וקרב ענק יתקיים בין אטאלנטה לרומא.

קומו - אודינזה 0:1

ססק פברגאס בחר לתת לכוכב הקבוצה המארחת, ניקו פאס, מנוחה, וצפה בחבריו מסתדרים בלעדיו על אף שעלה לדקות הסיום. למרות שהתקשו להגיע למצבים, רגע אחד של חוסר זהירות מצד יאקוב פיוטרובסקי, שהפיל את אלברטו מורנו ברחבה, שלח את לוקאס דה קוניה אל הנקודה הלבנה. ניקולו זאניולו כבר חגג את השוויון אבל הגול שלו נפסל בטענת נבדל, שסימנה את האותות לחגיגה מצד הלריאני, שממשיכים לאיים על הרביעייה הראשונה.