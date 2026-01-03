הפועל חדרה ניצחה ומתקרבת לפלייאוף העליון

המחזור הלפני האחרון (16) במסגרת הסיבוב הראשון בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה לשנתוני 2009, יצא לו לדרך כבר אתמול (שישי), כאשר הפועל ירושלים רשמה 1:2 על בית"ר ירושלים בדרבי. היום (שבת) התקיימו להם שישה משחקים נוספים, כשבמוקד ניצחונה של מכבי תל אביב 1:2 על בני יהודה ת"א בדרבי הקטן. בשלישי יינעל המחזור עם צמד משחקים נוספים.

בתוך כך, הפועל חדרה, שניצחה 0:1 את הפועל כפר סבא, עשתה צעד משמעותי לעבר שמונה הגדולות – הפלייאוף העליון, כשתלויה בעצמה במסגרת המחזור ה-17 שינעל הסיבוב הראשון. הפועל תל אביב ניצחה 0:3 את הפועל פתח תקווה, הפועל רעננה רשמה 2:3 על מ.כ. נהלל יזרעאל ומכבי פתח תקווה השיגה 0:1 מול בני סכנין מהתחתית.

הפועל כפר סבא – הפועל חדרה 1:0

ניצחון קטן-גדול בעבור חדרה שנכנסת לה לפלייאוף העליון, בעוד כפר סבא תלוייה באשדוד, שאם תנצח את מכבי חיפה, תרד לה לפלייאוף התחתון. 62 דקות משחק לקחו לחבר'ה של אושר גל למצוא את הרשת של כפר סבא, בזכות שער 10 העונה בליגה מצד מואמן קבהא. משחק רביעי שחדרה שומרת על רשת נקייה ושלישי ברציפות שעושה את זה.

הפועל פתח תקווה – הפועל תל אביב 3:0

האדומים מתל אביב כמעט וסוגרים את הסיבוב הראשון ללא הפסדים, כשלרשותם 40 נקודות, כשהם במקום השני אחרי מכבי תל אביב. הפועל פתח תקווה, לצערה, תשחק העונה בפלייאוף התחתון. אושרי טשומה (צמד) ואורי רבינוביץ קבעו את תוצאת המשחק, בו דניאל בנגלס, השופט הראשי, הוציא מכיסו לא פחות מ-10 כרטיסים צהובים.

הפועל תל אביב נערים א' (באדיבות המועדון)

מכבי פתח תקווה – בני סכנין 0:1

יהונתן שטיינברג קבע את תוצאת המשחק מול הקבוצה שסופגת הפסד תשיעי העונה ונשארת בין שלוש הקבוצות האחרונות בטבלה. הקבוצה של יוסי בן שטרית הסתפקה בניצחון מינימלי מול היריבה באדום מהצפון, ורשמה ניצחון 10 העונה בליגה, כשהבטיחה ממזמן את השתתפותה בפלייאוף העליון. בני סכנין ממשיכה להתקשות במשחקי הבית שלה (השיגה רק ארבע נקודות).

הפועל רעננה – מ.כ. נהלל יזרעאל 2:3

זה התחיל בצורה טובה מאוד מצד החבר'ה של עמי טיאר, אלא שבחצי השני נהלל יזרעאל התעוררה, אך לא הצליחה להשיג ולו נקודה. יואב איזנברג, אריאל שוורצמן ומאור בר נצר השאירו את מלוא הנקודות ברעננה. במחצית השנייה צימקו התוצאה עומר פרץ וארסני קורוטון. רעננה תשחק בפלייאוף העליון בוודאות, נהלל יזרעאל עדיין במקום ה-17 והלפני האחרון.

הפועל רעננה נערים א' (באדיבות המועדון)

משחקים נוספים

מכבי נתניה – הפועל באר שבע (נתניה שפירא, 16:00), הפועל קריית שמונה – בית"ר טוברוק (06/01, הסינתטי החדש בקריית שמונה, 18:00), מ.ס. אשדוד – מכבי חיפה(06/01, הסינתטיקו באשדוד, 19:00).