כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2123-1418חטאפה11
1921-1418ראיו וייקאנו12
1820-1717אוססונה13
1824-1917מיורקה14
1820-1417אלאבס15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

אלונסו: ינואר? אנחנו תמיד מחפשים איך להשתפר

מאמן ריאל רמז לגבי רכש במסע"ת לקראת בטיס מחר ב-17:15 (חי בערוץ ONE): "נעשה הכל כדי שאמבפה יחזור מהר". קרבחאל הפתיע והתאמן, האוסן נעדר ובספק

|
צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

אחרי הפסקה של שבועיים בעקבות חג המולד, ריאל מדריד תחזור לשחק כדורגל מחר (ראשון) כשתארח בסנטיאגו ברנבאו את ריאל בטיס (17:15, שידור חי בערוץ ONE), כאשר במשחק היא כבר תדע האם היא משחקת כדי לנצל מעידה של ברצלונה ולקזז את הפער או לצמק אותו בחזרה לארבע נקודות.

מבחינת הסגל, אז דני קרבחאל חזר להתאמן עם הקבוצה היום, רק שיש צרה אחרת וחדשה כאשר דין האוסן לא התאמן והוא בספק למפגש. כמובן שאל כל אלו יש את ההיעדרות הגדולה מכולן, כשקיליאן אמבפה כזכור נפצע וייעדר בשבועות הקרובים.

צ’אבי אלונסו דיבר במסיבת העיתונאים המסורתית לקראת המפגש: “שנה טובה לכולם. קיבלנו שבוע חופש ואנחנו מחכים לחזור לשחק ולטרוף את חצי העונה השנייה. ינואר הגיע וזו האחריות שלנו כמועדון תמיד להסתכל, אבל אנחנו מרוצים מהסגל שיש לנו ומהקבוצה שיש גם כרגע”.

דני קרבחאל (IMAGO)דני קרבחאל (IMAGO)

לגבי שחקנים באופן פרטי: “רודריגו יכול לשחק בכל מקום בהתקפה, הוא בכושר מעולה ויש לנו כמה אופציות להחלפת אמבפה, הוא אחד מהם. קרבחאל ערך אימון מלא, נחליט לגבי הסגל מחר. אין לי תשובה לגבי חזרת אמבפה, זה בעיקר עניין של תחושה, נקווה שכמה שיותר מהר. סופר קופה? בואו נראה”.

לגבי ויניסיוס ששמע קריאות בוז במשחק הקודם: “הוא נראה טוב, שמח ומחייך כמו תמיד. החופש בא בתזמון טוב עבור כולנו, אגרנו כוחות וכעת זה הזמן לעבוד ולחזור לקצב. אנדריק? הוא צריך לשחק, אני מבין למה הוא קיבל את ההחלטה, ריאל יודעת היטב להוציא להשאלות ולמועדונים אחרים. אני לא יודע לומר אם היה חכם יותר לשחרר אותו אחרי הסופר קופה בגלל הפציעה של אמבפה”.

