יום שבת, 03.01.2026 שעה 15:32
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3813-2817מילאן1
3614-3516אינטר2
3413-2416נאפולי3
3311-2017רומא4
3215-2317יובנטוס5
3012-2317קומו6
2614-2416בולוניה7
2412-1817לאציו8
2221-2217ססואולו9
2219-2017אטאלנטה10
2229-1818אודינזה11
2120-1817קרמונזה12
2028-1717טורינו13
1825-1918קליארי14
1718-1116פארמה15
1622-1116לצ'ה16
1427-1717גנואה17
1225-1316ורונה18
1124-1217פיזה19
928-1717פיורנטינה20

עקב סיבה טכנית: הבכורה של סולומון תתעכב

דיווח ב'טוטוספורט': הקשר זמין ומוכן לשחק, אבל טרם הושלמו כל ההיבטים הפורמליים של השאלתו מטוטנהאם. לפיכך, ייעדר מול קרמונזה וישחק נגד לאציו

|
מנור סולומון (צילום מסך)
מנור סולומון (צילום מסך)

הבכורה של מנור סולומון בפיורנטינה תתעכב, וזאת מסיבה טכנית בלבד. לפי דיווח ב’טוטוספורט’, למרות שהקיצוני הישראלי כבר נמצא בוויולה פארק וחזר להתאמן עם שאר שחקני הקבוצה, הוא לא יעמוד לרשות פיורנטינה במשחק הקרוב מול קרמונזה. הסיבה לכך היא שטרם הושלמו כל ההיבטים הפורמליים של ההשאלה שלו מטוטנהאם, כולל רישום סופי של העסקה, ולכן הוא אינו יכול להיכלל בסגל למשחק הקרוב באצטדיון פרנקי.

על פי אותו דיווח, הבכורה של סולומון נדחתה כעת למחזור אמצע השבוע, אז תצא פיורנטינה למשחק חוץ מול לאציו ברומא. במועדון מדגישים כי מדובר בעיכוב קצר בלבד, וכי אין כל בעיה מקצועית או פיזית שמונעת ממנו לשחק. סולומון עצמו כבר השתלב באימונים ונחשב מוכן מקצועית, אך ההחלטה הסופית תלויה בהשלמת הליך ההעברה.

הגעתו של סולומון נחשבת לצעד משמעותי עבור פיורנטינה, שנמצאת בעיצומה של פתיחת שנה סוערת ומנסה להיחלץ מהמצב אליו נקלעה בליגה. הוא מיועד לאייש את עמדת שחקן הכנף, שנחשבת לחסרה בסגל הנוכחי, והוא הרכש הראשון של המועדון בחלון החורף. אם פיורנטינה תממש את אופציית הרכישה בקיץ, החוזה שלו יוארך עד 2030 תמורת סכום של כ־10 מיליון אירו.

לאחר הגעתו לפירנצה, סולומון עבר בדיקות רפואיות, חתם על חוזהו והתקבל על ידי אנשי הקבוצה. בדבריו הראשונים אמר כי הגיע כדי לעזור למועדון לצאת מהמצב אליו נקלע: “אני כאן לאתגר גדול, כדי לעזור לפיורנטינה. אני יודע שזה לא יהיה קל, אבל נצליח”. כעת, כל שנותר הוא להמתין להשלמת הרישום, בתקווה שהופעת הבכורה שלו תגיע כבר במשחק מול לאציו.

