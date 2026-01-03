עקב סיבה טכנית: הבכורה של סולומון תתעכב

הבכורה של מנור סולומון בפיורנטינה תתעכב, וזאת מסיבה טכנית בלבד. לפי דיווח ב’טוטוספורט’, למרות שהקיצוני הישראלי כבר נמצא בוויולה פארק וחזר להתאמן עם שאר שחקני הקבוצה, הוא לא יעמוד לרשות פיורנטינה במשחק הקרוב מול קרמונזה. הסיבה לכך היא שטרם הושלמו כל ההיבטים הפורמליים של ההשאלה שלו מטוטנהאם, כולל רישום סופי של העסקה, ולכן הוא אינו יכול להיכלל בסגל למשחק הקרוב באצטדיון פרנקי.

על פי אותו דיווח, הבכורה של סולומון נדחתה כעת למחזור אמצע השבוע, אז תצא פיורנטינה למשחק חוץ מול לאציו ברומא. במועדון מדגישים כי מדובר בעיכוב קצר בלבד, וכי אין כל בעיה מקצועית או פיזית שמונעת ממנו לשחק. סולומון עצמו כבר השתלב באימונים ונחשב מוכן מקצועית, אך ההחלטה הסופית תלויה בהשלמת הליך ההעברה.

הגעתו של סולומון נחשבת לצעד משמעותי עבור פיורנטינה, שנמצאת בעיצומה של פתיחת שנה סוערת ומנסה להיחלץ מהמצב אליו נקלעה בליגה. הוא מיועד לאייש את עמדת שחקן הכנף, שנחשבת לחסרה בסגל הנוכחי, והוא הרכש הראשון של המועדון בחלון החורף. אם פיורנטינה תממש את אופציית הרכישה בקיץ, החוזה שלו יוארך עד 2030 תמורת סכום של כ־10 מיליון אירו.

לאחר הגעתו לפירנצה, סולומון עבר בדיקות רפואיות, חתם על חוזהו והתקבל על ידי אנשי הקבוצה. בדבריו הראשונים אמר כי הגיע כדי לעזור למועדון לצאת מהמצב אליו נקלע: “אני כאן לאתגר גדול, כדי לעזור לפיורנטינה. אני יודע שזה לא יהיה קל, אבל נצליח”. כעת, כל שנותר הוא להמתין להשלמת הרישום, בתקווה שהופעת הבכורה שלו תגיע כבר במשחק מול לאציו.