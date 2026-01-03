יום שבת, 03.01.2026 שעה 15:33
קריית גת ניצחה ב-9 שחקנים ועם בלם בשער

הקבוצה מהדרום חזרה מאילת עם ניצחון 0:3 יוצא דופן, למרות סגל קצר במיוחד, ועל אף שעלתה עם בלם בין הקורות וסיימה את המשחק בתשעה שחקנים בלבד

שחקני קרית גת בחדר ההלבשה (ולדי מויסייב)
שחקני קרית גת בחדר ההלבשה (ולדי מויסייב)

אם קבוצת הנוער של מכבי קרית גת תחגוג בסיום העונה העפלה לליגה הלאומית, הרי שלניצחון שהשיגה הקבוצה אתמול (שישי) במשחק החוץ מול בני אילת, המדורגת מתחת לקו האדום של טבלת ארצית דרום, יהיה חלק נכבד בהישג.

קבוצת ה'צו פיוס' מקרית גת הגיעה לאילת עם סגל מצומצם, שכן לדברי אנשי קרית גת לא פחות מתשעה שחקנים חסרו - מי בשל סיבות רפואיות, מי בשל הרחקות ומי בשל התחייבות לשירות הצבאי - כולל השוער הראשון, ליאור סופר (2007). השוער אליה תורג'מן (2007) נפצע באימון המסכם.

אם לא די בכך, השוער אלון חדד (2007) נפצע במהלך החימום שלפני המשחק - מה שהזניק את הבלם, אופיר דהן (2007), לתפקיד השוער. למרות כל הקשיים, ולמרות הרחקת שני שחקנים במהלך המשחק בשל ספיגת כרטיס צהוב שני - הראשון בדקה ה-56 והשני בדקה ה-67, מכבי קרית גת חזרה מאילת עם ניצחון מרשים של 0:3.

תומר דורזי (ולדי מויסייב)תומר דורזי (ולדי מויסייב)



החלוץ תומר דורזי (2007) הצליח לכבוש את ראשות טבלת מלך השערים עם שלושה שערים שכבש. בדקה ה-39, בזכות מסירת עומק מצוינת של איתי בניה, דורזי מצא את עצמו במצב אחד על אחד מול השוער האילתי והבקיע את השער הראשון שהעלה את קרית גת ליתרון 0:1.

בדקה ה-53, התקפה מסודרת של קרית גת, שכללה הנעת כדור סבלנית מצד לצד, תפסה תאוצה כשלביא יונה (2009), המגן הימני, ריכז את תנועתו והעביר מסירת עומק נהדרת לנבו עזרן, שהחזיר אחורנית לתומר דורזי - שבעט לחיבורים וקבע 0:2 לזכות קרית גת.

כשהיא בתשעה שחקנים, קרית גת הצליחה להימנע מספיגה ואף להגדיל את יתרונה. בדקה ה-89, אופיר דהן, הבלם שהצטיין בתפקיד השוער, מסר מסירה ארוכה לתומר דורזי, ששוב סיים מצב של אחד על אחד בכיבוש שער. זה היה שערו ה-11 בעשרה משחקים, שקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:3 לקרית גת.

אופיר דהן ומאמן השוערים שגיא דורזי בסיום המשחק (ולדי מויסייב)אופיר דהן ומאמן השוערים שגיא דורזי בסיום המשחק (ולדי מויסייב)



דוד שלמה, מאמן קרית גת, המשמש במקביל כמנהל המקצועי של המחלקה, סיכם את המשחק: "יצרנו שליטה ברוב הזמן. לצד השערים שכבשנו היו גם כמה החמצות משמעותיות. ספגנו אדומים בשלב מוקדם יחסית של המשחק, אבל בזכות האופי החזק והעמידה הטקטית הגדולה שלנו - הצלחנו לצאת למעברים ולהגיע להמון מצבים. אני גאה מאוד בשחקנים שמראים אופי גדול ומשחק הקרבה מטורף. לא קל לשחק תשעה שחקנים נגד 11. רמת השיפוט מאכזבת, לא נעים לקבל שני אדומים שלא מוצדקים, וזה פוגע בשחקנים ובקבוצה. למרות הכל, אני שמח שהחבר'ה ידעו לעמוד באתגר, שמרו על רשת נקיה ואפילו הצליחו לכבוש כשהיינו בתשעה שחקנים".

מכבי קרית גת מסיימת את הסיבוב הראשון במחוז הדרומי של הליגה הארצית כשהיא מדורגת במקום השני בטבלה, שמוביל בתום העונה להעפלה לליגה הלאומית. קבוצת 'צו פיוס' של עירוני מודיעין עם מספר נקודות זהה לזה של קרית גת, אך במאזנה משחק אחד פחות - משחק שייערך במוצאי שבת מול קבוצת 'צו פיוס' של עירוני אריאל. קרית גת מקדימה בנקודה אחת את עלייה כפר סבא, שניצחה בצוהרי שישי 0:1 בביתה את קבוצת 'צו פיוס' של מ.כ אור יהודה, משער שכבש איתי כוכבי.

