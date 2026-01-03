מהפך ו-1:2 לנערים א' של מכבי ת"א על בני יהודה

קבוצת נערים א’ של מכבי תל אביב שמרה הבוקר (שבת) על מאזנה המושלם בליגה, עם ניצחון נוסף במסגרת המחזור ה-16, 1:2 ביתי על בני יהודה. לא בפעם הראשונה העונה, החניכים של ארז בלפר הצליחו להראות אופי ונחלצו מפיגור 1:0 במחצית, כאשר הראל חבני כבש ראשון לזהובים את שערו ה-11 בליגה.

האורחת של עופר ראובן ראויה למחמאות על יכולת לא רעה וייתכן אף שהגיעה לה לפחות נקודה, אך העומק של הצהובים הכריע את ההתמודדות. למעשה, שני המחליפים של בלפר עשו את העבודה כאשר את שני השערים כבשו בן דג’אני ואון יונה, שנכנסו בתחילת המחצית השנייה.

מהלך המשחק

שחקני בני יהודה בנערים א' מוכנים (שחר גרוס)

גם נערים א' של מכבי תל אביב דרוכים (שחר גרוס)

אריק בנאדו ובוני גינצבורג (שחר גרוס)

עופר ראובן (שחר גרוס)

ארז בלפר (שחר גרוס)

דקה 11: דווקא בני יהודה הגיעה למצב הראשון כשעומר זרחיה השתחרר טוב מהשמירה וסחט הדיפה גדולה מלוקה, שוער הצהובים.

דקה 27: מהלך צירופים יפה של הצהובים מצא את נועם עזרן בצד שמאל של הרחבה, הוא מצא את אושר שמואל שהגיע מאחור והכדור יצא לקרן.

עמנואל לוקה (שחר גרוס)

הראל חבני עם הכדור (שחר גרוס)

דקה 31: שוב עומר זרחיה ושוב עמנואל לוקה. הקשר שוב שלח בעיטה מצוינת מחוץ לרחבה, שוב שוער הצהובים מנע שער עם הדיפה לקרן.

דקה 36, שער! בני יהודה עלתה ל-0:1: מפתיע ומוצדק. הזהובים שנראו טוב במחצית הראשונה יצאו למתפרצת מהירה בסיומה מבצע אישי של הראל חבני הסתיים בדחיקה לרשת.

טירוף בנערים א' של בני יהודה (שחר גרוס)

החיבוקים להראל חבני (שחר גרוס)

חיבוקים בנערים א' של בני יהודה (שחר גרוס)

שחקני בני יהודה בנערים א' חוגגים יתרון (שחר גרוס)

דקה 44: מכבי עדיין הייתה בהלם ועוד מצב של אחד על אחד הסתיים בהצלה גדולה של עמנואל לוקה, שבתצוגת שוערות אדירה הציל את הקבוצה שלו.

דקה 54, שער! מכבי ת”א השוותה ל-1:1: משום מקום באחד משערי העונה. כדור חופשי רחוק מצד שמאל של המחליף בן דג’אני עלה בצורה קשתית וחדר לרשת לפינה הרחוקה. גול ענק.

בן דג’אני רץ לחגוג (שחר גרוס)

שחקני נערים א' של מכבי תל אביב חוגגים שוויון (שחר גרוס)

שחקני נערים א' של מכבי תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

דקה 74: פריצה טובה של יאיר ביטן לרחבה מצד ימין הסתיימה בכדור רוחב שהיה לא מספיק מדויק ופגש רק את הקורה.

דקה 83, שער! מכבי ת״א עלתה ל-1:2: הצהובים הראו אופי פעם נוספת העונה, כאשר כדור שהוגבה לרחבה חלף על פני כל שחקני ההגנה והגיע לאון יונה, עוד מחליף של ארז בלפר, שדחק מקרוב.

שחקני נערים א' של מכבי תל אביב מתחבקים (שחר גרוס)

שחקני נערים א' של מכבי תל אביב חוגגים מהפך של און יונה (שחר גרוס)

שחקני נערים א' של מכבי תל אביב חוגגים (שחר גרוס)

אכזבה גדולה בנערים א' של בני יהודה (שחר גרוס)

הרכב מכבי ת״א: עמנואל לוקה, יאיר ביטן, רותם האיקלי, אדם רוזנבאום, טל בורקו, איתמר עמית, תום אל על, אושר שמואל, גיא ממן, נועם עזרן, עידו יוסף

הרכב בני יהודה: אושר ביטון, נהוראי אלפיה, ליאם לינדנר, עדן אזולאי, אריאל עמיאל, דניאל פאוסטנר, עילאי מור, יהונתן כהן, ליהם בר שלום, עומר זרחיה והראל חבני