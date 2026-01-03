"סולומון יעד למתקפות בלתי מתקבלות על הדעת"

סערת החתמתו של מנור סולומון בפיורנטינה ממשיכה להתרחב, וכעת מקבלת גם תגובת נגד רשמית וברורה מצד גופים פרו-ישראליים באיטליה. בעקבות הביקורת הפוליטית החריפה והקריאות שהופנו נגד הקשר הישראלי עם הגעתו לפירנצה, פרסמו אגודת איטליה–ישראל של פירנצה ואגודת “ידידי ישראל” הצהרות חריפות, שבהן גינו את המתקפות על סולומון, הביעו כלפיו סולידריות מלאה והבהירו כי הכרזה על שחקן כבלתי רצוי בשל אזרחותו או עמדות שמיוחסות לו חוצה קו אדום ואינה קשורה כלל לעולם הספורט.

“אגודת איטליה–ישראל של פירנצה מביעה סולידריות מלאה עם מנור סולומון, שהפך ליעד למתקפות בלתי מתקבלות על הדעת, ומקבלת אותו בברכה בפירנצה, תוך איחול הצלחה בדרכו הספורטיבית. הכרזה על ספורטאי כ’בלתי רצוי’ בשל אזרחותו או בשל עמדות פוליטיות שמיוחסות לו היא צורה חמורה של אפליה, שפוסלת את מי שמשמיע אותה, ואין לה כל קשר לספורט”. כך נמסר בהודעה של עמנואל קוקוליני, נשיא אגודת איטליה–ישראל של פירנצה, בעקבות התקפה מצד מזכיר השמאל האיטלקי, ג’אקופו מדאו, המשמש גם כחבר מועצה בססטו פיורנטינו, נגד מנור.

גם אגודת “ידידי ישראל” התערבה בנושא. “זה באמת מחריד”, אומר קישורה בומבאצ’י, “שדמות ציבורית כה חשובה כמו חבר מועצה יוצאת בהצהרות חריפות נגד שחקן שזה עתה הגיע לפירנצה, ומאשימה אותו בתמיכה במדיניות שלטענתה היא רצח עם מצד ממשלת ישראל. נדרשים איזון ומתינות, וכן היכולת להעצים את הספורט ככלי לאחדות. במקום זאת, חבר המועצה מדאו סבור שהוא יכול להדביק לשחקן כדורגל ‘אשמה פוליטית’ כביכול, תוך בלבול בין תחומים נפרדים”.

מנור סולומון (צילום מסך)

“זהו סימן ברור”, ממשיך בומבאצ’י, “לחדירה הבלתי בריאה של הנרטיב הפרו-פלסטיני, שאינו מכיר גבולות של הגינות, וסבור ככל הנראה שהוא יכול להשתחל גם להקשר שאינו פוליטי, באמצעות ניצול אידאולוגי של סוגיה ספורטיבית גרידא והפצת שקרים כגון הטענה לרצח עם של הפלסטינים”.