טרום א': מכבי כפ"ס חגגה עם חולצות נגד חרמות

קבוצת טרום א' של מכבי כפר סבא מזרח אירחה בצוהרי יום שישי את הפועל רמת השרון למשחק ליגה במסגרת קבוצות 'צו פיוס'. היה זה משחק הליגה השמיני לשתי הקבוצות. המשחק התנהל באווירה טובה וספורטיבית והסתיים בניצחון 2:1 לטובת רמת השרון. רמת השרון כבשה שני שערים בשליש הראשון מרגליהם של אריאל ברודנר ואור קליין. בשליש השני, רמת השרון צימקה את התוצאה עם שער שהובקע בבעיטת פנדל. בסיום המשחק, שחקני כפר סבא חגגו עם בני משפחותיהם ביציע, כשהם לובשים חולצות עם הכיתוב 'די לחרמות'.



על שערה של כפר סבא הגן יהלי נוסובסקי, בנו של לירון, מנהל המחלקה. יהלי ממשיך שושלת משפחתית מפוארת של שוערי עבר גדולים בקבוצת הבוגרים של הפועל כפר סבא: סבא רבא, יאיר נוסובסקי, ובנו עופר, שהוא סבו של יהלי.



הסיפור המרכזי של המשחק התרחש לאחר השער הראשון של מכבי כפר סבא. שחקני הקבוצה, שהכינו חולצות עם המסר 'די לחרמות', תיאמו מראש עם השופט, יריב תורג'מן, כי יחשפו את החולצות אם וכאשר יכבשו שער - וכך היה כשהם חגגו את הבקעת השער הראשון.

שחקני מכבי כפס עם מסרים ברורים (באדיבות המועדון)





עידן קדוש, מאמן כפר סבא, בירך על המחווה של חניכיו: ״מה שמייחד את הקבוצה הזו הוא החברות האמיתית שביניהם. הם נפגשים גם אחרי בית הספר ומשחקים יחד בימים שאין אימונים. הם כמו משפחה, וזה ניכר במגרש. היוזמה של החולצות נגד החרמות באה מהשחקנים, וכולנו גאים בהם על המעשה החשוב ועל הגישה הבוגרת שלהם״.



עידן סיכם את המשחק: ״פתחנו בצורה יוצאת מן הכלל עם לחץ גבוה וכבשנו שני שערים מהירים מאוד. לאחר מכן נשרקה בעיטת פנדל לחובתנו, מה שגרם לנו ללחץ פסיכולוגי. במקום לסיים את המשחק, הלכנו קצת אחורה, אבל בסך הכל הילדים שיחקו מצוין מול יריבה שנתנה פייט ראוי לשבח עד הרגע האחרון״.

מכבי כפר סבא טרום א די לחרם (באדיבות המועדון)

בנוגע להמשך דרכה של קבוצתו, הוסיף עידן קדוש: ״זו העונה הראשונה שלנו בשנתוני התשיעיות. המטרה העיקרית היא ללמד את הילדים היכן לעמוד נכון במגרש הגדול, איך להתחיל משחק בצורה מסודרת, איך להניע כדור בצורה נכונה - ובעיקר לתת לילדים ליהנות מהמשחק. המטרה היא לקדם כמה שיותר שחקנים, כך שכל אחד מהם יגיע לשנה הבאה מוכן יותר, חכם יותר, ושחקן טוב יותר. חשוב יותר מכך - שיהיה חבר ובן אדם טוב יותר״.