כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4512-3719ארסנל1
4117-4319מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3326-3019ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2918-2019סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2726-2819ברנטפורד9
2721-2219קריסטל פאלאס10
2727-2619פולהאם11
2623-2719טוטנהאם12
2624-2619ניוקאסל13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2132-2519לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

צ'לסי החלה בשיחות עם רוזניור, גרוס שב לברייטון

העברות: הבלוז קרובים למציאת מחליף למארסקה בדמות מאמן שטרסבורג, הקשר הגרמני עזב את דורטמונד וחזר לשחפים. וגם: מינגסה מבוקש וילד פלא בליברפול

ליאם רוזניור (IMAGO)
ליאם רוזניור (IMAGO)

חלון ינואר הגיע וזה הזמן שקבוצות יכולות להתחמש לקראת החצי השני של העונה והישורת האחרונה, במטרה לעמוד ביעדים שהוצבו ולתת את הפוש האחרון. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל הדיווחים החמים וכל ההעברות הרשמיות, גם היום (שבת).

העברות רשמיות

# פסקל גרוס חזר למועדון בו פרח יותר מכל מקום אחר. אחרי שעבר מברייטון לדורטמונד ב-2024, הקשר שב לשחפים והוכרז באופן רשמי כשחקנה. בקדנציה הקודמת שלו היה אחד הכוכבים הכי גדולים של המועדון, עם מעל 200 הופעות ו-30 שערים.

פסקל גרוס. חזר לברייטון (רויטרס)פסקל גרוס. חזר לברייטון (רויטרס)

# אם לטוטנהאם לא הספיק שלא להחזיר את מנור סולומון, התרנגולים החליטו לשחרר קיצוני אחר. ברנאן ג’ונסון הוצג כשחקנה החדש של קריסטל פאלאס, אחרי שמעברו נסגר בתמורה ל-33.5 מיליון ליש”ט.

ברנאן גברנאן ג'ונסון (IMAGO)

דיווחים חמים

# המרוץ של צ’לסי למציאת מאמן חדש לאחר הפיטורים של אנצו מארסקה ממשיכים, כאשר באנגליה מיישרים קו שהמועמד המוביל הוא ליאם רוזניור, מאמנה של שטרסבורג.

אנצו מארסקה (IMAGO)אנצו מארסקה (IMAGO)

# תוצר מחלקת הנוער של ברצלונה, אוסקר מינגסה, לו 46 הופעות בקבוצה הבוגרת ומאז 2022 הוא משחק בסלטה ויגו, מסיים חוזה אצל התכולים בסוף העונה. על פי הדיווחים, ניוקאסל, אסטון וילה ו-ווטסהאם מהפרמייר ליג שמו עין על שחקן ההגנה הספרדי, כשנרשם שגם קבוצות מאיטליה וספרד מעוניינות.

אוסקר מינגסה (La Liga)אוסקר מינגסה (La Liga)

# ליברפול סיכמה את מעברו של הכישרון האוסטרי בן ה-17 איפיאני אנדוקווה, שצפוי לעשת את המעבר בקיץ הקרוב. אוסטריה וינה קיבלה את ההצעה של האדומים, וכעת נותר לראות האם יהיה מהעונה הבאה שחקן בסגל או שתחילה יושאל ליעד אחר כדי לצבור דקות וביטחון.

