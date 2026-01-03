צ'לסי החלה בשיחות עם רוזניור, גרוס שב לברייטון

חלון ינואר הגיע וזה הזמן שקבוצות יכולות להתחמש לקראת החצי השני של העונה והישורת האחרונה, במטרה לעמוד ביעדים שהוצבו ולתת את הפוש האחרון. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל הדיווחים החמים וכל ההעברות הרשמיות, גם היום (שבת).

העברות רשמיות

# פסקל גרוס חזר למועדון בו פרח יותר מכל מקום אחר. אחרי שעבר מברייטון לדורטמונד ב-2024, הקשר שב לשחפים והוכרז באופן רשמי כשחקנה. בקדנציה הקודמת שלו היה אחד הכוכבים הכי גדולים של המועדון, עם מעל 200 הופעות ו-30 שערים.

פסקל גרוס. חזר לברייטון (רויטרס)

# אם לטוטנהאם לא הספיק שלא להחזיר את מנור סולומון, התרנגולים החליטו לשחרר קיצוני אחר. ברנאן ג’ונסון הוצג כשחקנה החדש של קריסטל פאלאס, אחרי שמעברו נסגר בתמורה ל-33.5 מיליון ליש”ט.

ברנאן ג'ונסון (IMAGO)

דיווחים חמים

# המרוץ של צ’לסי למציאת מאמן חדש לאחר הפיטורים של אנצו מארסקה ממשיכים, כאשר באנגליה מיישרים קו שהמועמד המוביל הוא ליאם רוזניור, מאמנה של שטרסבורג.

אנצו מארסקה (IMAGO)

# תוצר מחלקת הנוער של ברצלונה, אוסקר מינגסה, לו 46 הופעות בקבוצה הבוגרת ומאז 2022 הוא משחק בסלטה ויגו, מסיים חוזה אצל התכולים בסוף העונה. על פי הדיווחים, ניוקאסל, אסטון וילה ו-ווטסהאם מהפרמייר ליג שמו עין על שחקן ההגנה הספרדי, כשנרשם שגם קבוצות מאיטליה וספרד מעוניינות.

אוסקר מינגסה (La Liga)

# ליברפול סיכמה את מעברו של הכישרון האוסטרי בן ה-17 איפיאני אנדוקווה, שצפוי לעשת את המעבר בקיץ הקרוב. אוסטריה וינה קיבלה את ההצעה של האדומים, וכעת נותר לראות האם יהיה מהעונה הבאה שחקן בסגל או שתחילה יושאל ליעד אחר כדי לצבור דקות וביטחון.