ניצח את עידו שרון: ירדן כהן הוא Winner המחזור

המחזור ה-16 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. לפני שמתחיל לו המחזור ה-17 בליגה הבכירה בישראל, זה הזמן להכריז על Winner השבוע שקיבל הכי הרבה קולות על ידיכם – ירדן כהן.

המגן השמאלי של בית”ר ירושלים, שרשמה 0:1 חשוב על הפועל תל אביב וצימקה את הפער מהפועל באר שבע, היה במשחק מצוין על הקו בצד השמאלי הן מבחינה הגנתית והן התקפית ועזר לחבורה של ברק יצחקי להישאר הכי חזק שיש במרוץ האליפות.

כהן גבר בסיומו של מאבק צמוד על שוער עירוני טבריה, עידו שרון. אל המקום השלישי הגיע פיטר אגבה ממכבי חיפה ואל הרביעי איגור זלאטנוביץ’ מהפועל ב”ש, שניהם לא הרחק מאחור בכלל. במקום החמישי והשישי בתיקו הגיעו ג’בייר בושנאק מבני סכנין וג’יימס אדניי מהפועל פתח תקווה.